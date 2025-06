Entra en vigor el Registro Único de viviendas turísticas: sólo se han inscrito un tercio de los inmuebles andaluces Los datos del Gobierno apuntan a que siete de cada diez pisos para viajeros de Andalucía tendrán que salir de las plataformas 'on line' de alquiler vacacional

Pilar Martínez Málaga Martes, 1 de julio 2025, 00:16

Entra en vigor hoy el Registro Único de viviendas turísticas y de alquiler de temporada que impulsa el Gobierno central con el propósito de sacar ... del mercado a todos los inmuebles que no estén inscritos en el mismo aunque sí cuenten con su número de registro y la autorización legal de la Junta de Andalucía. En concreto, en la Comunidad andaluza, que lidera el ránking de solicitudes de inscripción, han sido 49.397 las peticiones para formar parte de este nuevo registro obligatorio para poder seguir comercilizándose en las plataformas 'on line'. De ellas, 24.405 cuentan aún con una aprobación provisional y otras 4.920 han sido revocadas. El dato global supone sólo un tercio del total de viviendas de uso turístico que hay en el Registro de Turismo de Andalucía, que recoge 147.000. Es decir, que más de siete de cada diez saldrán del mercado de los gigantes del alquiler vacacional 'on line'. Desde el Gobierno central destacan que la provincia de Málaga concentra la mayoría de estas peticiones con 27.936. Una cifra más lejana aún a las que operan y forman parte del Registro de Turismo de Andalucía, que se elevan a 85.000 inmuebles.

El Ministerio de Vivienda insiste en recordar a propietarios que comercializan en plataformas 'on line' que «sin número de registro único será ilegal alquilar» y detallan que a horas de la entrada en vigor de este Registro Único se han inscrito 215.438 inmuebles turísticos en toda España. De las solicitudes registradas, 94.209 se han activado de manera definitiva; 102.732 lo están provisionalmente; y 15.275 han sido revocadas. Y precisan que «las peticiones son mayoritariamente de alquiler turístico, un total de 169.908, concentrándose especialmente en las comunidades de Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y Comunitat Valenciana». Fuentes del sector coinciden en que una gran mayoría de inmuebles no han realizado aún este trámite que se formaliza en el Colegio de Registradores y que aún están a tiempo de hacer. Una situación que justifican en que a muchos de ellos la documentación presentada les ha sido rechazada y, otros muchos, por «la gran confusión que existe», y que se acrecienta con la petición de varias comunidades de que se paralice esta norma al considerar que invade las competencias de las autonomías. De hecho, la Junta de Andalucía la ha recurrido. Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA-Pro) aseguran que «en las grandes ciudades es donde menos problemas está habiendo para registrar los inmuebles vacacionales. Sin embargo, en municipios costeros, en poblaciones eminentes turísticas con gran número de segundas residencias y, especialmente, en el medio rural es donde se van a producir graves daños». En este sentido, critican que en el medio rural «están surgiendo graves dificultades a causa de interpretaciones extremadamente estrictas y criterios no homogéneos de los registradores». El consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, vaticina que «el caos está servido y máxime si pensamos en que no hay previsión de inspección ni de sanción en el decreto que entra en vigor» y, también, advierte del impacto económico. En este sentido, hace referencia a algunos informes que hablan de 13.700 millones de pérdidas en actividad económica a nivel nacional por la no inscripción de 250.000 viviendas en toda España desde ahora hasta final de año. «Si en Andalucía fueran 60.000, extrapolando datos, podríamos estar hablando de unos 3.500 millones de euros de limitación de actividad económica», afirma. 27.936 son las solicitudes de viviendas turísticas de Málaga para inscribirse en el Registro Único. Sobre el temor a que las viviendas turísticas que no cuenten con el número del nuevo registro único sean consideradas ilegales, desde AVVA-Pro puntualizan que «este Registro Único de Arrendamientos carece de carácter habilitante o legitimador para el ejercicio de la actividad turística» y avanza que «su finalidad es meramente instrumental y de naturaleza informativa, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2024/1028, que impone a los Estados miembros obligaciones de transparencia y recogida de datos relativos al alquiler de corta duración». Marco normativo Es más, insiste en que «la legalidad del arrendamiento turístico no depende de esta inscripción, sino del cumplimiento del marco normativo sustantivo aplicable, que incluye la normativa autonómica en materia turística, que es la encargada de establecer los requisitos materiales de la actividad, así como las determinaciones urbanísticas y las limitaciones derivadas del régimen de propiedad horizontal». Desde AVVA-Pro hacen hincapié en el mensaje de que «no se podrán comercializar a través de plataformas en línea unidades en régimen de alquiler de corta duración sin el referido número de registro, ni con un número de registro asociado a una categoría y tipo diferente de arrendamiento. En consecuencia, dicho número de registro es un requisito para la publicidad digital en plataformas, pero no constituye condición para ejercer válidamente la actividad en sí misma». Desde el sector del alquiler vacacional aseguran que las principales plataformas 'on line' les transmiten de forma extraoficial que de momento no contemplan retirar anuncios que no tengan el número de Registro Único siempre que sí cuenten con el del Registro de Turismo de Andalucía. Algo que se complica dado que el Ministerio de Vivienda ha publicado ya en el Boletín Oficial de la Provincia los plazos y el modelo para que plataformas como Airbnb o Booking envíen los datos de arrendamientos cada mes a través de una Ventanilla Única Digital. Entre la información que tienen que compartir se incluyen la dirección del inmueble, el número de noches alquilado, el número de huéspedes por noche, así como detalles sobre el país de origen. Por parte del Gobierno central ponen el foco en que este nuevo trámite tiene por objetivo la regulación de los alquileres de corta duración. La ministra Isabel Rodríguez reivindica la necesidad de regular este tipo de alojamientos para «acabar con los pisos turísticos ilegales que expulsan a las familias de sus barrios, así como con el fraude en los alquileres de temporada que algunos arrendatarios usan para especular con el precio de la vivienda». Del informe facilitado por el Gobierno central, se constata también que en Andalucía se han presentado 2.073 solicitudes para el Registro Único de viviendas de alquiler por temporada, de las que 879 ya han sido aprobadas; 964 han sido autorizadas solamente de forma provisional, y 230 han sido revocadas.

