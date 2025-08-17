La Costa del Sol refuerza su presencia en los principales mercados europeos. Durante el primer semestre del año ha llevado a cabo un fuerte despliegue ... de la estrategia de promoción internacional con una intensa agenda de acciones dirigidas a consolidar la presencia del destino en mercados clave como Alemania, Italia, Suiza y Países Bajos, para fortalecer las relaciones comerciales y diversificar la demanda turística.

Desde Turismo Costa del Sol detallan que en Alemania han desarrollado múltiples fam trips en colaboración con agencias de viajes y operadores estratégicos, además de acoger por segunda vez el congreso de DRV, la gran patronal de agencias de viajes del país, que reunió a más de 400 profesionales del sector turístico alemán en la capital malagueña. Y recuerdan que tras la participación en la ITB de Berlín, que cerró con un balance positivo, registró un aumento del 25% en las búsquedas de turistas alemanes interesados en la Costa del Sol.

En el mercado italiano también fue protagonista con una jornada exclusiva en Roma dirigida a agencias y touroperadores locales, destacando la oferta cultural, gastronómica y de ocio del destino. Aunque en Italia el acto protagonista fue la Procesión de la Esperanza en la capital italiana, que sirvió como evento cultural de gran impacto promocional, acercando las tradiciones malagueñas al público italiano y reforzando la imagen de la Costa del Sol como destino cultural y religioso.

En Suiza, un grupo de profesionales del sector turístico visitó diferentes municipios de la provincia a través de un fam trip y en los Países Bajos también formaron parte de del evento Reisprof, un segmento clave por su interés creciente en viajes culturales y de naturaleza.