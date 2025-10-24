Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avión de United Airlines que en verano conecta Málaga con Nueva York. SUR

La Costa del Sol avanza negociaciones para tener un vuelo directo con Atlanta

Salado asegura que mantienen contactos con la aerolínea Delta Air Lines que durante más de una década estuvo volando desde Málaga a Nueva York

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:53

Comenta

Días después de que United Airlines haya confirmado que mantendrá el vuelo directo de Málaga a Nueva York la próxima temporada de verano, que será ... la cuarta que opera esta ruta, el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, destaca la importancia de consolidar esta conexión y anuncia que están avanzando las negociaciones con Delta Air Lines, compañía americana que conectó durante once años y hasta el 2019 el aeropuerto malagueño con la Gran Manzana, para abrir una nueva ruta con Atlanta. «No podemos dar detalles, pero las negociaciones están avanzado. Lo importante es que hay interés por parte de otras compañías para volar a Málaga como es el caso de Delta Airlines, que ya operó en la Costa del Sol», afirma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  4. 4 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  5. 5

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  6. 6 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  7. 7 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  8. 8 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  9. 9 Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»
  10. 10 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Costa del Sol avanza negociaciones para tener un vuelo directo con Atlanta

La Costa del Sol avanza negociaciones para tener un vuelo directo con Atlanta