La Costa del Sol avanza negociaciones para tener un vuelo directo con Atlanta

Días después de que United Airlines haya confirmado que mantendrá el vuelo directo de Málaga a Nueva York la próxima temporada de verano, que será ... la cuarta que opera esta ruta, el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, destaca la importancia de consolidar esta conexión y anuncia que están avanzando las negociaciones con Delta Air Lines, compañía americana que conectó durante once años y hasta el 2019 el aeropuerto malagueño con la Gran Manzana, para abrir una nueva ruta con Atlanta. «No podemos dar detalles, pero las negociaciones están avanzado. Lo importante es que hay interés por parte de otras compañías para volar a Málaga como es el caso de Delta Airlines, que ya operó en la Costa del Sol», afirma.

Salado señala que han presentado informes de viabilidad de esta ruta que conectaría con el principal nudo de transporte aéreo de Estados Unidos. Sin embargo, destaca que para estas compañías no sólo es importante que cuadren las cuentas sino que es determinante en la toma de este tipo de decisiones la disponibilidad de aviones. «En muchas ocasiones es lo que les frena a poner el vuelo», precisa Salado. En este sentido, el director general de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, apunta que las entregas de nuevos aviones A321XLR, de fuselaje estrecho pero diseñados para realizar vuelos de largo alcance como si fueran aviones de fuselaje ancho, abren grandes oportunidades para Málaga para contar con nuevas rutas de largo radio. «Es más fácil llenar este tipo de aviones de 180 plazas, de un solo pasillo, y garantizar la rentabilidad de estas conexiones», afirma, para añadir que hay compañías que están interesadas en programar vuelos desde la Costa del Sol con estos aviones.

Salado también apunta que se mantienen los contactos para establecer otra ruta directa desde Málaga con Miami, pero por las declaraciones realizadas parece que estos contactos no están tan avanzados como del vuelo al aeropuerto de Atlanta, que está considerado como un centro de transporte aéreo vital y uno de los más transitados del mundo debido a su ubicación estratégica, su papel como principal centro de operaciones para Delta Air Lines, y su capacidad de conexión. En 2024, fue el aeropuerto más concurrido del mundo en cuanto a pasajeros y capacidad de asientos con 108 millones de usuarios. A ello contribuye su ubicación en el sureste de Estados Unidos, que lo convierte en un punto clave para conectar vuelos entre las costas este y oeste del país.

Salado ha recordado que Delta Air Lines estuvo conectando durante once años la Costa del Sol con Nueva York. Fue en 2019 cuando anunció el cese de esta operación que realizaba en 'joint venture' con Air France y KLM.