La cadena AC Marriott crecerá en Málaga con la gestión de un nuevo hotel

La cadena hotelera AC Marriott va a ampliar su cartera de hoteles en Málaga. La empresa presidida por Antonio Catalá ha alcanzado un acuerdo con ... la empresa inmobiliaria Tartales para gestionar Las Dunas Grand Luxury de Estepona, flamante hotel de cinco estrellas.

El establecimiento de lujo será gestionado por Marriott a través de la marca Autograph Collection. Antes de reabrir con la nueva marca deberá someterse a una importante reforma. El establecimiento actual cerró ayer, 1 de octubre, sus puertas y se estima que podrá ser una realidad en marzo de 2026.

Las Dunas es uno de los hoteles más lujosos de la Costa del Sol. Cuenta con 50 suites de lujo y numerosos servicios para los clientes, entre los que se encontraban una enorme piscina, spa, gimnasio y salas de reuniones. Desde 2013 es propiedad del grupo Kiluva, propietaria de la red de tiendas Naturhouse, que lo adquirió a través de la referida empresa inmobiliaria.

A lo largo de su historia, el hotel malagueño ha acumulado numerosos reconocimientos, tanto oficiales como por parte de los clientes que se han alojado en él. En 2016 fue reconocido en los Premios Roca como el Mejor Hotel de Salud España. Además, a nivel de restauración también ha sido un referente, ya que su carta de cocina saludable había sido diseñada por el afamado chef Andoni Luis Aduriz, fundador del restaurante Mugaritz.

Más operaciones en la Costa del Sol

Este no será, sin embargo, el único movimiento que la empresa hotelera realice en la provincia. Según ha podido saber este periódico, AC Marriott se encuentra detrás de otra operación de importancia en la Costa del Sol y que podría darse a conocer antes de que acabe el año.

Sobre la mesa de la compañía se encuentran actualmente diferentes proyectos en estudio tanto en la provincia como en diferentes puntos de la región. Y ellos tienen las miras puestas tanto en Málaga como en Granada, Sevilla o Córdoba.