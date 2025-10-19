Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Raúl Moreno y Juanjo Gámez son dos ingenieros jienenses que viven en Málaga, pero que están empleados en otras ciudades, dentro y fuera de España. Salvador Salas

Vivir con un pie en el aeropuerto: uno de cada ocho pasajeros viaja ya por trabajo

En torno al 12% de los pasajeros son usuarios que han elegido la Costa del Sol para trabajar y que viajan hasta veinte veces al año por motivos profesionales

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:40

Comenta

El tirón de la Málaga tecnológica, el alza imparable del teletrabajo desde la pandemia y el auge de los bautizados como nómadas digitales han aupado ... al aeropuerto como puente aéreo con Europa que permite a ejecutivos y profesionales vivir en la Costa del Sol y desplazarse de forma periódica, en algunos casos incluso en el mismo día, a las ciudades en las que tiene su sede la empresa para la que trabajan. Unos usuarios que se dejan notar en las estadísticas de esta infraestructura y en la actividad de importantes aerolíneas. El director del aeropuerto malagueño, Pedro Bendala, asegura que «estas instalaciones tienen ahora mismo entre un 11 y un 12% de sus pasajeros que viajan por motivos profesionales.

