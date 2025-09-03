Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mostradores de facturación de Ryanair en el aeropuerto de Málaga. Marilú Báez

El aeropuerto de Málaga pierde el vuelo de Ryanair a Santiago por los recortes para el invierno

La compañía avanza que la Costa del Sol no sufrirá recortes en los asientos que ofertará para la próxima temporada que va desde octubre a marzo

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:47

El aeropuerto de Málaga se libra de los recortes de asientos anunciados por la aerolínea de bajo coste Ryanair, que es líder en la Costa ... del Sol en volumen de pasajeros, para la temporada de invierno. Sin embargo, sí se verá afectada por el cierre de la base de operaciones en Santiago de Compostela al dejar de volar desde la infraestructura malagueña, que sí mantendrá un vuelo directo con esta ciudad gallega al operar también esta ruta la aerolínea Vueling.

