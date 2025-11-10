Estos son los 135 destinos a los que se puede volar desde el aeropuerto de Málaga
42 aerolíneas conectarán la Costa del Sol con ciudades de 34 países durante la temporada de invierno
Málaga
Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:28
El aeropuerto de Málaga contará con vuelos directos a 135 destinos del mundo durante esta temporada de invierno, es decir, hasta finales de marzo. Aena ... asegura que las 42 aerolíneas que van a operar unirán la Costa del Sol con ciudades de 34 países.
Estas compañías han puesto en el mercado por primera vez más de 10,3 millones de plazas para viajar sin escalas desde esta infraestructura, es decir, 6,1% más que el año pasado. Europa copa ocho millones de estas plazas y Reino Unido es el país mejor conectado por vía aérea. Estos son los 135 destinos a los que se podrá viajar en vuelos directos desde Málaga durante esta temporada baja.
