El equipo ganador es Los ALpha: Gonzalo García, Jesús Pérez y Emilio Domínguez. SUR

El 'hackaton' de la NASA en Málaga: una misión espacial de 48 horas con los pies en el suelo

Casi cien personas participan desde el campus 42 Málaga en el reto NASA Space Apps Challenge, que discurre a la vez en 350 ciudades del mundo

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:35

Hay cierto ambiente de colegio mayor de resaca este domingo por la mañana en el ultramoderno campus de 42 Málaga, la escuela de programación de ... Fundación Telefónica ubicada en el edificio de Tabacalera. Se acumulan en las mesas botellas de zumos y batidos vacías, cajas de galletas y otros alimentos hiperazucarados (también vacías). Sobre las camas –sí, en este campus hay camas, porque está abierto 24/7– hay sábanas y sacos de dormir. Por aquí y por allá se ven grupos de jóvenes (con alguna excepción) con cara de sueño. Han dormido poco este fin de semana, no porque hayan estado de fiesta; es que llevan casi 48 horas de 'hackaton'. Son los participantes malagueños en NASA Space Apps Challenge, una competición tecnológica que cada año implica a miles de 'astrohackers' –así los llama la organización– de todo el mundo. Es la tercera vez consecutiva que Málaga es una de las sedes de este desafío y hay más concursantes que nunca: 89, incluidos algunos llegados de Algeciras y Granada.

