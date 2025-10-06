El 'hackaton' de la NASA en Málaga: una misión espacial de 48 horas con los pies en el suelo

Hay cierto ambiente de colegio mayor de resaca este domingo por la mañana en el ultramoderno campus de 42 Málaga, la escuela de programación de ... Fundación Telefónica ubicada en el edificio de Tabacalera. Se acumulan en las mesas botellas de zumos y batidos vacías, cajas de galletas y otros alimentos hiperazucarados (también vacías). Sobre las camas –sí, en este campus hay camas, porque está abierto 24/7– hay sábanas y sacos de dormir. Por aquí y por allá se ven grupos de jóvenes (con alguna excepción) con cara de sueño. Han dormido poco este fin de semana, no porque hayan estado de fiesta; es que llevan casi 48 horas de 'hackaton'. Son los participantes malagueños en NASA Space Apps Challenge, una competición tecnológica que cada año implica a miles de 'astrohackers' –así los llama la organización– de todo el mundo. Es la tercera vez consecutiva que Málaga es una de las sedes de este desafío y hay más concursantes que nunca: 89, incluidos algunos llegados de Algeciras y Granada.

NASA Space Apps Challenge presume de ser el mayor 'hackaton' STEM del mundo: se organizan sedes en 250 ciudades de 80 países. Y es que la agencia espacial americana tiene un especial poder de convocatoria para los amantes de la tecnología, la ciencia y el espacio. «¿Quién no ha soñado con ser astronauta cuando era niño?», comenta Román, miembro de uno de los 18 equipos que han participado en el desafío en Málaga. Él y los cuatro jóvenes que le acompañan –Candela, Macorís, Eulogio y Javi– son graduados y estudiantes de Ingeniería de Software en la UMA. Están muy concentrados en terminar su proyecto antes de las 16.00, que es cuando acaba la cuenta atrás: se llama Stellar Mind AI y responde al reto de crear una aplicación web funcional que aproveche IA, grafos de conocimiento u otras herramientas para resumir las 608 publicaciones de biociencias de la NASA y permita a los usuarios explorar los resultados de los experimentos descritos en esas publicaciones.

Foto de familia de la 'hackaton' en el campus de 41 Málaga y dos de los equipos participantes. Sur

19 desafíos a elegir

Éste es uno de los desafíos, pero hay 19 entre los cuales los concursantes pueden elegir. La búsqueda de exoplanetas con inteligencia artificial, el desarrollo de un marco matemático para rastrear la vida de los tiburones en el océano o la creación de sistemas de reciclaje para Marte son sólo algunos de ellos. El concurso ofrece a los participantes la oportunidad de acceder directamente a los datos de la NASA, así como con los datos de sus agencias espaciales asociadas, para abordar estos retos con un fuerte enfoque en ciencia de datos, IA y experiencias interactivas.

La experiencia engancha y la prueba es que muchos repiten. Una de las ganadoras de la edición del año pasado, Leia, participa de nuevo este año con otro equipo. Han elegido el reto 'Vías de datos hacia ciudades saludables'. «Utilizando los datos de los satélites de la NASA, analizamos dentro del mapa de la ciudad diferentes parámetros que pueden afectar a la salud y la seguridad de sus habitantes: desde el calor hasta el riesgo de inundaciones, la contaminación, la cercanía de zonas verdes...», explica la concursante. Ella y sus compañeros son, estudiantes de 42 Málaga, como muchos de los participantes en el 'hackaton'.

También suelen repetir los mentores, que son voluntarios que ayudan a los participantes a enfocarse en sus retos, a resolver dudas o a dirimir conflictos. Como Fernando Borrego, que fue concursante hace dos años en Sevilla, el año pasado participó como mentor allí y este año se ha venido a Málaga. «Son chavales muy jóvenes y tienen muchísima iniciativa y un nivel técnico increíble, ¡es flipante que algunos con 13 ó 14 años me hagan preguntas que no sé responder!», explica este ingeniero informático.

En el equipo de voluntarios de la competición en Málaga también está Celeste Sánchez, que el año pasado formó parte de uno de los diez equipos finalistas de NASA Space Apps Challenger a nivel mundial. «Diseñamos un traje háptico inmersivo pensado para los astronautas que viajen a Marte, ¡sigo trabajando en él! En esta edición me ha sorprendido que los equipos están súper enfocados, hay mucha colaboración entre ellos», afirma esta ingeniera, que actualmente está especializándose en nanotecnología.

Los ganadores

Las 48 horas de programación, nervios, investigación y debate culminaron ayer con la presentación de los proyectos: todos los equipos hicieron un 'pitch' (una breve presentación oral) y mostraron un vídeo de su propuesta. Alrededor de las 19.00 horas se anunciaba uno de los dos equipos ganadores del hackaton en Málaga: Los Alpha, formado por Gonzalo García, Jesús Pérez y Emilio Domínguez. Los tres tienen 15 años y son estudiantes del colegio La Asunción de Málaga. Su propuesta es una 'app' de asesoramiento a pequeños agricultores para análisis de suelo, que incorpora IA y datos satelitales para sustituir los sensores convencionales. Dentro de una semana, tras analizar toda la documentación presentada por los participantes, se elegirá al otro equipo malagueño ganador de NASA Space Apps Challenge. Los dos pasarán a la siguiente fase de la competición... y quién sabe si a la final.