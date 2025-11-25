Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe Romera y Carolina España, hoy en la sede social de Málaga TechPark. Marilú Báez

El 'efecto IMEC' ya se nota: Málaga TechPark negocia con hasta cinco empresas de microelectrónica

Son compañías de diseño de microchips cuya instalación en la tecnópolis conllevaría inversiones superiores a los 50 millones de euros

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:16

Comenta

El 'efecto IMEC' ya empieza a percibirse en las oficinas de captación de inversiones de la ciudad. Concretamente en Málaga TechPark, futura localización del centro ... de microchips que proyecta la empresa belga, adonde ya han acudido hasta cinco empresas relacionadas con la microelectrónica para explorar la posibilidad de instalarse. Así lo confirma el director general de la tecnópolis, Felipe Romera, sin dar nombres y advirtiendo de que las conversaciones están en un estado inicial «y podrán prosperar o no», pero afirmando que «el interés, sin duda, está ahí, a pesar de que IMEC todavía ni ha empezado las obras».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  3. 3 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  4. 4 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  5. 5 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  8. 8 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  9. 9

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  10. 10 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El 'efecto IMEC' ya se nota: Málaga TechPark negocia con hasta cinco empresas de microelectrónica

El &#039;efecto IMEC&#039; ya se nota: Málaga TechPark negocia con hasta cinco empresas de microelectrónica