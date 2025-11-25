El 'efecto IMEC' ya se nota: Málaga TechPark negocia con hasta cinco empresas de microelectrónica

El 'efecto IMEC' ya empieza a percibirse en las oficinas de captación de inversiones de la ciudad. Concretamente en Málaga TechPark, futura localización del centro ... de microchips que proyecta la empresa belga, adonde ya han acudido hasta cinco empresas relacionadas con la microelectrónica para explorar la posibilidad de instalarse. Así lo confirma el director general de la tecnópolis, Felipe Romera, sin dar nombres y advirtiendo de que las conversaciones están en un estado inicial «y podrán prosperar o no», pero afirmando que «el interés, sin duda, está ahí, a pesar de que IMEC todavía ni ha empezado las obras».

Hay, más concretamente, «tres o cuatro empresas moderadamente grandes» entre esas cinco, dedicadas a diferentes aspectos del diseño de microchips, cada una de las cuales arrastraría una inversión de más de 50 millones de euros si acabaran instalándose en el PTA, ya que aunque no se dediquen a la fabricación, necesitan infraestructuras más específicas que una simple oficina. «Estamos viendo cómo el mundo de la microelectrónica está mirándonos. Cada vez nos contactan más empresas de microelectrónica de grandes inversiones», afirma Romera, explicando que la tecnópolis aspira a albergar empresas de diseño de microchips más que de fabricación, ya que éstas requieren extensiones de terreno enormes, mucho más grandes de las que puede ofrecer Málaga TechPark.

«Las perspectivas son muy halagüeñas, ya que frente al modelo del parque que tenemos ahora, con el protagonismo de las tecnologías digitales, nos aparece un filón nuevo espectacular que es la microelectrónica», destaca el directivo.

Edificios libres

¿Está el Parque preparado para aprovechar las oportunidades que pueden surgir, en concreto para la instalación de este tipo nuevo de empresas? En opinión de Romera, sí. «Tenemos edificios ya prácticamente preparados para poder acoger centros de diseño de microelectrónica. Concretamente tenemos una zona de expansión propia de Málaga TechPark en la que tenemos ocupada aproximadamente la mitad, con dos edificios, uno terminado y otro a punto de terminarse», explica. A esto se suma el terreno todavía por desarrollar: «Tenemos un plan parcial que llevamos mucho tiempo esperando a que se termine de tramitar y en este punto, confío mucho en que estamos llegando al final; es decir, que pronto podremos tener ese espacio disponible para empezar a desarrollar infraestructuras y edificios», añade.

Con ambas cosas -los edificios libres y la ampliación que está tramitándose-, Romera cree que el Parque tiene «un horizonte de por lo menos diez o quince años de desarrollo garantizado».