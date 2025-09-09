Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Karel van Gils es la persona designada para dirigir IMEC Spain. Migue Fernández

Director general de IMEC Spain

Karel van Gils: «Un buen jugador va donde va la pelota y en IMEC creemos que estará en Málaga»

«Lo que vamos a poner en marcha tiene rango de fábrica, pero no va a producir obleas, sino conocimiento», afirma la persona designada para liderar el proyecto que situará la ciudad en el mapa de la microelectrónica

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:15

Karel van Gils sabe la expectación que genera IMEC y llega preparado para la avalancha de preguntas sobre el proyecto llamado a transformar la economía ... malagueña y situar la ciudad en el mapa de la microelectrónica. Aunque se defiende en español, pide contestar en inglés. Lo hace sin perder la calma ni la sonrisa y con la precisión propia de un ingeniero. Él es la cara de IMEC en España: ha sido nombrado 'regional managing director' de la división española de la compañía, con vistas a liderar la puesta en marcha de su primera fábrica de microchips fuera de Bélgica: una inversión de más de 615 millones de euros aportados por el Estado (500 millones por el Gobierno central y la mayor parte restante, por la Junta). Una iniciativa considerada clave para apuntalar la soberanía tecnológica de España y la UE.

