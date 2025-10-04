Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cuidado con el mensaje de tu banco sobre una supuesta transferencia: alertan de una nueva estafa

El Insituto Nacional de Ciberseguridad advierte de una campaña que suplanta a las entidades bancarias y que piden que realices una llamada si no reconoces esa transacción

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:13

Comenta

«Utiliza el código para realizar la transferencia de 1.900 euros. Si no la ha realizado usted, contacte con nosotros en el siguiente teléfono». ... Un SMS de nuestra entidad bancaria nos pide la doble verificación para realizar una transferencia bancaria, pero saltan las alarmas porque el cliente no ha realizado ningún movimiento de este tipo. Además, es de una cantidad considerable, lo que hace provocar aún más inseguridad. No lo duda y llama al teléfono indicado para frenar la operación. Y ahí empieza el timo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  6. 6 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  7. 7 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron
  8. 8 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  9. 9 Los médicos malagueños respaldan de forma masiva la huelga para protestar contra el Estatuto Marco
  10. 10 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuidado con el mensaje de tu banco sobre una supuesta transferencia: alertan de una nueva estafa

Cuidado con el mensaje de tu banco sobre una supuesta transferencia: alertan de una nueva estafa