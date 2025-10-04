Cuidado con el mensaje de tu banco sobre una supuesta transferencia: alertan de una nueva estafa

«Utiliza el código para realizar la transferencia de 1.900 euros. Si no la ha realizado usted, contacte con nosotros en el siguiente teléfono». ... Un SMS de nuestra entidad bancaria nos pide la doble verificación para realizar una transferencia bancaria, pero saltan las alarmas porque el cliente no ha realizado ningún movimiento de este tipo. Además, es de una cantidad considerable, lo que hace provocar aún más inseguridad. No lo duda y llama al teléfono indicado para frenar la operación. Y ahí empieza el timo.

En realidad se trata de una nueva campaña de 'smishing', es decir SMS fraudulentos, que suplanta a las entidades bancarias con el objetivo de que los clientes llamen a un supuesto número de atención al usuario y así tratar de completar la estafa, pidiendo transferir fondos a una falsa cuenta de respaldo. Así lo ha alertado hoy el Insituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que ha recibido información de varios clientes que han recibido estos mensajes.

Según este organismo, estos mensajes nos pueden llegar por el hilo de mensajes de nuestra entidad bancaria habitual, aunque en realidad sea falso, por lo que hay que desconfiar en caso de desconocer la procedencia de la información. «El texto del de los mensajes contiene alguna incoherencia en la redacción y se omiten todas las tildes. Claras evidencias de que el SMS podría ser un fraude», dicen desde el INCIBE .

Ampliar

En caso de realizar la llamada al número de teléfono facilitado, el usuario escucha una locución que simula ser del propio banco. Posteriormente, el usuario es atendido por una persona que se identifica como miembro del departamento de seguridad de la entidad.

Para ganarse la confianza del usuario, durante la conversación, los estafadores indican que no van a solicitar datos personales ni bancarios en ningún momento. En su lugar, guían al usuario para que realice determinadas acciones directamente desde la aplicación oficial del banco o el área de cliente de la web oficial, pero finalmente, se indica al usuario que debe transferir sus fondos a una «cuenta de respaldo de seguridad» para proteger su dinero, lo que implica la pérdida del importe transferido.

Desde el INCIBE se recomienda que no se llame al número indicado, que se bloquee el remitente y se elimine el mensaje. En caso de duda, siempre hay que contactar con la entidad bancaria a través de los cauces oficiales y comproba los movimientos de la cuenta periódicamente para detectar cargos no autorizados.

En caso de irregularidades, yambién recomiendan guardar todas las pruebas disponibles del incidente, como capturas de pantalla de los mensajes y registros de llamadas, para utilizarlas como evidencia al presentar una denuncia.