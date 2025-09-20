¿Tienes el Bluetooth siempre activado? Ojo: podrías ser víctima del bluesnarfing

¿Tienes habitualmente el Bluetooth del teléfono móvil activado? La Policía Nacional ha informado recientemente a los ciudadanos a través de sus redes sociales de ... los peligros de tener activado de manera permanente esta función. Tal y como explica el Cuerpo en un vídeo, el usuario podría ser víctima del bluesnarfing que no es otra cosa que un ataque a través de bluetooth contra dispositivos no actualizados.

Tal y como explica la Policía Nacional, basta con que el ciberdelincuente se encuentre a unos diez o quince metros de distancia para que pueda acceder a nuestro teléfono. «Con esta técncia se persigue robar datos tales como contactos, correos electrónicos, mensajes o incluso archivos almacenados en el móvil que luego los hackers tienden a vender en la dark web o bien para cometer otro tipo de estafa o de extorsiones», indica una agente policial en el citado vídeo.

¿Qué hacer para cubrirnos las espaldas? Para evitar ser víctimas del Bluesnarfing llas recomendaciones policiales pasan por actualizar el software de nuestros dispositivos, activar el bluetooth únicamente cuando vayamos a utilizarlo así como «rechazar cualquier solicitud que venga de bluetooth de dispositivos desconocidos».

Indicios para saber que has sido víctima de Bluesnarfing

La siguiente pregunta que puede hacerse el usuario es: ¿cómo saber si ya soy víctima de un ataque de Bluesnarfing? Para detectarlo, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), existen señales que podrían indicar que nuestro dispositivo haya sido comprometido.

-Comportamiento extraño del dispositivo: si tu móvil se bloquea de manera inesperada o notas que desde tus aplicaciones se han enviado mensajes que tu no escribiste, es posible que alguien haya accedido sin tu permiso.

-Consumo elevado de batería: un incremento repentino en el consumo de la batería, sin que estés utilizando funciones exigentes o aplicaciones activas, puede indicar que hay procesos sospechosos ejecutándose en segundo plano.

-Conexión desconocida en el historial: revisa el historial de dispositivos conectados a través de Bluetooth. Si aparece algún dispositivo que no reconoces o recuerdas haber autorizado, podría ser un signo de Bluesnarfing.

-Actividad sospechosa en tus cuentas: si detectas inicios de sesión no reconocidos, compras no autorizadas o movimientos sospechosos en tus cuentas bancarias o perfiles en línea, podría ser consecuencia de la extracción de datos mediante Bluesnarfing