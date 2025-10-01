Amazon Haul se estrena en España: productos a menos de 20 euros para competir con Shein o Aliexpress

Amazon hace ya tiempo que tiene un problema. Es el gran gigante mundial en comercio electrónico y seguramente nadie puede competir con él en cuanto ... a oferta y rapidez de envío. Pero si hablamos de precios bajos, muchos usuarios se decantan por páginas chinas como Aliexpress, Temu o Shein. No dan las garantías que Amazon ni sus envíos son tan efectivos, pero cuentan con productos de bajo coste que tienen mucho tirón entre el público.

Amazon quiere también entrar a competir en ese mercado 'low cost' y lo hace con una nueva sección denominada Haul, que ya está disponible en España después de empezar a funcionar en Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, entre otros países. «Amazon Haul se ha lanzado en España hoy, permitiendo a los clientes comprar productos a precios increíblemente bajos en múltiples categorías, incluyendo moda, hogar y estilo de vida», dice el comunicado de la empresa norteamericana. «Miles de productos por 20€ o menos, y la mayoría por debajo de 10€, y algunos desde tan solo 1€, para que los clientes puedan acceder a una amplia oferta de artículos durante sus compras», anuncian.

Amazon Haul está disponible tanto en la web como en la aplicación y cuenta con su propio sistema de búsqueda y carrito de compra. Aparece en el menú superior, junto a otros apartados como Prime o DIA y está accesible para todos los clientes. Amazon Haul ofrece envío gratuito en pedidos de 15€ o más, y una tarifa de envío estándar de 3,50€ en pedidos inferiores a 15€ y tendrá la misma política de reseñas o de devoluciones que en Amazon.

¿Y qué encontramos ahí? Pues precisamente productos muy parecidos a los de páginas como Temu o Aliexpress, con apartados como 'Favoritos en las redes', 'Basicos' o 'Belleza'. Incluso hay una pestaña dedicada a productos que cuestan menos de 5 euros, principalmente prendas de ropa, complementos o productos para el hogar. Nada especial que no se pueda encontrar en cualquier otra web de comercio electrónico e incluso que antes no se pudiera comprar en Amazon, salvo que ahora el contenido está destacado como 'low cost'.