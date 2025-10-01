Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Amazon Haul se estrena en España: productos a menos de 20 euros para competir con Shein o Aliexpress

El gigante del comercio electrónico crea una especie de bazar con ofertas y precios bajos

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:32

Amazon hace ya tiempo que tiene un problema. Es el gran gigante mundial en comercio electrónico y seguramente nadie puede competir con él en cuanto ... a oferta y rapidez de envío. Pero si hablamos de precios bajos, muchos usuarios se decantan por páginas chinas como Aliexpress, Temu o Shein. No dan las garantías que Amazon ni sus envíos son tan efectivos, pero cuentan con productos de bajo coste que tienen mucho tirón entre el público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  2. 2 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  3. 3 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  6. 6 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  7. 7 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  8. 8 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  9. 9 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  10. 10 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Amazon Haul se estrena en España: productos a menos de 20 euros para competir con Shein o Aliexpress

Amazon Haul se estrena en España: productos a menos de 20 euros para competir con Shein o Aliexpress