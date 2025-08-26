Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Ruiz Picasso posa en su residencia francesa. Juan Gyenes. Archivo
Edición martes 10 de abril de 1973

Muere Picasso, «la conciencia viva del arte»

El genio malagueño falleció a las 91 años en su domicilio de Mougins, en el barrio de «Notre Dame de Vie», a las once y media de la mañana del 8 de abril de 1973

SUR

Martes, 26 de agosto 2025, 13:54

El 10 de abril de 1973, SUR informaba de la muerte de un genio, malagueño para más señas: Pablo Ruiz Picasso. Lo hacía dos días ... después de su fallecimiento, ocurrido el domingo 8 de abril, ya que los lunes no había edición del periódico. Desde 1925 hasta 1982, la única gaceta autorizada para publicarse ese día era la llamada 'Hoja del lunes', realizada por las asociaciones de prensa provinciales en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  2. 2 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  3. 3 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  4. 4 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  5. 5 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  6. 6 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  7. 7 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  8. 8 Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas
  9. 9 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere Picasso, «la conciencia viva del arte»

Muere Picasso, «la conciencia viva del arte»