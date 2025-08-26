Muere Picasso, «la conciencia viva del arte»

El 10 de abril de 1973, SUR informaba de la muerte de un genio, malagueño para más señas: Pablo Ruiz Picasso. Lo hacía dos días ... después de su fallecimiento, ocurrido el domingo 8 de abril, ya que los lunes no había edición del periódico. Desde 1925 hasta 1982, la única gaceta autorizada para publicarse ese día era la llamada 'Hoja del lunes', realizada por las asociaciones de prensa provinciales en España.

SUR relataba con todo lujo de detalles cómo habían sido los últimos días del artista: «El sábado dio su paseo habitual por el jardín, entre la cabra con ornamenta y el fauno flautista, con toda la mágica presencia de sus esculturas y de sus cerámicas. Por la noche, cenó con unos amigos los señores de Antebi y nada hacía presagiar un final tan dramático. En la mañana del domingo, en el momento de abandonar la cama, sucumbió de modo fulminante. El colapso cardíaco no tuvo solución y el doctor Rance, un medico de Mougins que le atendía en los últimos años, sólo pudo certificar la muerte».

El periódico se hacía eco de las múltiples reacciones que tuvo la muerte de Picasso, tanto en los medios impresos como por parte de destacadas personalidades del momento. «La desaparición de picasso marca el fin de su vida artística », escribe hoy «Le Fígaro», «pero su obra representa la inmortalidad», subraya «Le Parisién Liberé», «porque Picasso era la conciencia viva del arte», dice «Los Hechos», «Y más que un pintor ha sido el más sublime poeta de todos los tiempos», se afirma en «La Nation«, reza en el artículo.

Picasso fue enterrado en el jardín de Notre Dame de Vie, «en ese retiro luminoso que está a mitad de camino entre Mougins y Vallauris», que el corresponsal Enrique Laborde -autor de la noticia- comparó con «la lejana costa malagueña que siempre estuvo en sus soledades y en su nostalgia. Porque Picasso no dejó nunca de ser español».