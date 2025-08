El monstruo de la calle Alta y otras historias sobrecogedoras

Don Adrián, el fantasma del Diario Sur

Diario Sur tuvo su primera sede en una vieja casona de la Alameda de Colón. El edificio era una vetusta casa señorial de finales del siglo XIX, tan ilustre que tenía su propio fantasma. Veteranos redactores juran y perjuran que lo vieron, entre ellos Sebastián Souviron, que fue el primer director del periódico, entre 1937 y 1946. Así lo contaba:

«La primera noche que me lo encontré fue al cruzarme con él en la escalera. Una voz dulce y correcta me dijo simplemente: «buenas noches». Yo le contesté con otras buenas noches y solamente entonces se me ocurrió fijarme en él. Cuando quise entrar en conocimiento del señor que me había saludado, había desaparecido escaleras abajo. Me quedó solo la evidencia de su presencia física, la seguridad de su saludo y la discreta corrección de su amabilidad. Llegué a mi despacho y comenté con los redactores la extraña figura que me había saludado en la escalera».

-Claro. Es don Adrián.

El fantasma era el espíritu de Enrique Scholtz, rico comerciante de origen alemán. Había sido en vida un chico muy guapo que había muerto de mal de amores, de ahí que su espíritu vagase aún por el edificio.