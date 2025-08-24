Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manuel Domingo Larios, segundo marqués de Larios, junto a su casa (derecha) de la Alameda. Archivo Municipal de Málaga
A la sombra de la historia

Cuando los Larios huyeron por el tejado de su palacio

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:29

En octubre de 1868, un conflicto producido por reivindicaciones salariales de las trabajadoras de la Industria Malagueña, importante fábrica textil propiedad del marqués de Larios, ... generó una fuerte tensión. Pensemos que, tan solo un mes antes, Isabel II había tenido que abandonar precipitadamente España, víctima de la revolución de la Gloriosa. Se inició entonces un periodo de inestabilidad política que los historiadores denominan el Sexenio Democrático.

