Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Inundaciones de 1989: cuando Málaga quedó anegada por el agua

La gran riada (y granizo) del 14 de noviembre dejó 180 litros por metro cuadrado en una hora y dos fallecidos, además de un centenar de personas aisladas y varios desaparecidos

SUR

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:46

La del 14 de noviembre de 1989 es una fecha casi imposible de olvidar en Málaga. Porque ese día, a la una de la tarde, ... el cielo se volvió tan negro que parecía de noche y empezó a llover como jamás había llovido. Y tras la lluvia, llegó el granizo. El Guadalhorce y varios arroyos se desbordaron y una riada de agua, barro y cañas se apoderó de los polígonos y las zonas más pobladas. La inundación que se registró aquel día es uno de los capítulos más impactantes y dramáticos de la reciente historia de Málaga. Ese 14 de noviembre fallecieron dos personas, un centenar quedaron aisladas y hubo varios desaparecidos. Pero las fuertes lluvias continuaron en la ciudad y hasta el 8 de diciembre perdieron la vida ocho personas en las sucesivas inundaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga con aviso amarillo: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  5. 5 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  6. 6 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  7. 7

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  8. 8 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  9. 9 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  10. 10 El restaurante La Deriva reabre en el Soho de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Inundaciones de 1989: cuando Málaga quedó anegada por el agua

Inundaciones de 1989: cuando Málaga quedó anegada por el agua