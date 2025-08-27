Inundaciones de 1989: cuando Málaga quedó anegada por el agua La gran riada (y granizo) del 14 de noviembre dejó 180 litros por metro cuadrado en una hora y dos fallecidos, además de un centenar de personas aisladas y varios desaparecidos

La del 14 de noviembre de 1989 es una fecha casi imposible de olvidar en Málaga. Porque ese día, a la una de la tarde, ... el cielo se volvió tan negro que parecía de noche y empezó a llover como jamás había llovido. Y tras la lluvia, llegó el granizo. El Guadalhorce y varios arroyos se desbordaron y una riada de agua, barro y cañas se apoderó de los polígonos y las zonas más pobladas. La inundación que se registró aquel día es uno de los capítulos más impactantes y dramáticos de la reciente historia de Málaga. Ese 14 de noviembre fallecieron dos personas, un centenar quedaron aisladas y hubo varios desaparecidos. Pero las fuertes lluvias continuaron en la ciudad y hasta el 8 de diciembre perdieron la vida ocho personas en las sucesivas inundaciones.

CONSULTA HEMEROTECA Consulta aquí el ejemplar de SUR del 15 de noviembre de 1989 En su ejemplar del 15 de noviembre, un día después del gran diluvio, SUR dedicó once páginas (y la portada íntegra) a informar sobre lo sucedido con la jornada, haciéndose eco de los distintos destrozos y situaciones complicadas por las incomunicaciones que causó la riada. En poco más de una hora cayeron 180 litros por metro cuadrado en la capital de la Costa del Sol, provocando que buena parte de la ciudad se inundara por la salida del río Guadalhorce de su cauce y la población viviera uno de los episodios más angustiosos que se recuerdan en los últimos años.

