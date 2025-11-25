Aquel globo en la plaza de la Constitución en 1983

Esta semana, en la que se inaugura el nuevo alumbrado navideño, nos parece a propósito para comentar esta ya añeja fotografía, conservada en el archivo ... de Diario Sur, que fue tomada por Salas el 28 de diciembre de 1983. La iluminación navideña por aquellas calendas no tiene nada que ver con los fastos multitudinarios que veremos el próximo viernes. En 1983 se limitaba a un par de ristras de bombillas y a un abeto natural plantado en el centro de la plaza, insignificante en comparación con el que el ayuntamiento colocó hace unas semanas. A estos parcos adornos se añaden tres pequeños árboles que acompañan a un letrero de Felicidades sobre la marquesina de Espejo Hermanos.

De hecho, hay que fijarse en estos minúsculos detalles para averiguar que esta foto se obtuvo en plenas navidades. Lo que llena toda la instantánea es un impresionante globo aerostático que estaba a punto de aterrizar para dejar en la plaza de la Constitución al paje real. Doy fe que la fotografía no ha sido retocada con la IA y que es tan real como el paje (vestido de blanco y con una poblada barba) que apenas distinguimos en la cesta del globo. Y tampoco es una inocentada más de otro 28 de diciembre.

Este acontecimiento fue organizado por los comerciantes del Centro Histórico porque veían en 1983 sus tiendas amenazadas por la llegada de El Corte Inglés unos años atrás. En 1981 habían cerrado comercios históricos de la calle Larios como Rodolfo Prados y Gómez Raggio. Para atraer clientes consiguieron que se habilitase una amplia zona de aparcamiento en el puerto. Y encima sorteaban una «Caja Millonaria» entre todos los que realizasen sus compras en sus comercios. Para el día siguiente, se anunciaba la actuación de un gran número de tunas que animarían las calles y plazas del centro.

La fotografía está tomada desde la primera planta del número 1 de la calle Larios. Podemos distinguir el luminoso de General Óptica, el letrero de la papelería Imperio («... iban buscando un Imperio»), el logotipo de Espejo Hermanos y las sobrias y clásicas letras del Banco Español de Crédito. Todos ellos pertenecen a un tiempo ido. Ni siquiera sobrevive el descomunal luminoso de Philips, instalado en la década de los sesenta y que muchos malagueños aún recuerdan.

Antón Ozomek fechó la instantánea entre 1983 y 1985 por un cartel situado en la fachada del antiguo edificio de Espejo Hermanos. El misterio lo resolvió Víctor Heredia, quien encontró la imagen reproducida en un ejemplar de Diario Sur del jueves 29 de diciembre de 1983. La fotografía nos pareció tan espectacular que la tomamos como portada de nuestro libro Málaga a la sombra de la Historia III, que reproduce noventa y seis artículos publicados en esta sección a lo largo de los veranos de 2023 y 2024 y que acabamos de publicar Víctor y un servidor la semana pasada.

A esta dicha tenemos que sumar la concesión del premio de periodismo Ciudad de Málaga que ha sido otorgado a Ana Pérez-Bryan y Curro Fernández Sibaja por su meritoria labor de acercar la historia de Málaga a los oyentes de su podcast Memoria Sur. Enhorabuena. Y que el paje real nos traiga a todos muchos regalos estas navidades.