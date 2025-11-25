Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aquel globo en la plaza de la Constitución en 1983

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:19

Esta semana, en la que se inaugura el nuevo alumbrado navideño, nos parece a propósito para comentar esta ya añeja fotografía, conservada en el archivo ... de Diario Sur, que fue tomada por Salas el 28 de diciembre de 1983. La iluminación navideña por aquellas calendas no tiene nada que ver con los fastos multitudinarios que veremos el próximo viernes. En 1983 se limitaba a un par de ristras de bombillas y a un abeto natural plantado en el centro de la plaza, insignificante en comparación con el que el ayuntamiento colocó hace unas semanas. A estos parcos adornos se añaden tres pequeños árboles que acompañan a un letrero de Felicidades sobre la marquesina de Espejo Hermanos.

