El podcast 'Memoria SUR', Premio de Periodismo Ciudad de Málaga

El jurado ha distinguido al proyecto sonoro de SUR sobre la Historia de Málaga, coordinado por los periodistas Ana Pérez-Bryan y Curro Fernández Sibaja, en la categoría de 'Trabajos tendentes a valorar el desarrollo de las líneas del Plan Estratégico de Málaga'

SUR

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:59

Comenta

El jurado de los XVI Premios de Periodismo Ciudad de Málaga (organizados por el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación de la Prensa de Málaga ( ... APM), con el patrocinio de Caixabank) ha concedido al podcast 'Memoria SUR' el galardón en la categoría de «Trabajos tendentes a valorar el desarrollo de las líneas del Plan Estratégico de Málaga». El jurado ha distinguido al proyecto sonoro de SUR sobre la Historia de Málaga, que impulsan y coordinan los periodistas Ana Pérez-Bryan y Curro Fernández Sibaja. Un espacio que se emite semanalmente desde octubre de 2021. «Los episodios recorren acontecimientos relevantes para la historia de la ciudad y sus personajes más notables, además de ocuparse del origen de calles y barrios y todo tipo de curiosidades de Málaga», destacan desde el Consistorio.

