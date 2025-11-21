El podcast 'Memoria SUR', Premio de Periodismo Ciudad de Málaga

El jurado de los XVI Premios de Periodismo Ciudad de Málaga (organizados por el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación de la Prensa de Málaga ( ... APM), con el patrocinio de Caixabank) ha concedido al podcast 'Memoria SUR' el galardón en la categoría de «Trabajos tendentes a valorar el desarrollo de las líneas del Plan Estratégico de Málaga». El jurado ha distinguido al proyecto sonoro de SUR sobre la Historia de Málaga, que impulsan y coordinan los periodistas Ana Pérez-Bryan y Curro Fernández Sibaja. Un espacio que se emite semanalmente desde octubre de 2021. «Los episodios recorren acontecimientos relevantes para la historia de la ciudad y sus personajes más notables, además de ocuparse del origen de calles y barrios y todo tipo de curiosidades de Málaga», destacan desde el Consistorio.

Memoria SUR' se ha consolidado a lo largo de estos más de cuatro años como uno de los podcast con más éxito en el competitivo sector de los formatos sonoros sobre historia. Además, es uno de los más veteranos en ese análisis semanal e ininterrumpido de todos los aspectos que tienen que ver con la historia local.

Los datos respaldan el éxito de 'Memoria SUR', que acumula más de 400.000 descargas desde su estreno en las plataformas de Ivoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, además de la página web de SUR. Con una media de 4.000 descargas por episodio, algunos de ellos superan ampliamente las 7.000.

Además del podcast de SUR, los XVI Premios de Periodismo Ciudad de Málaga reconocen a Alfredo Relaño por su trayectoria profesional y a Canal Sur Radio, en la modalidad de «Trabajos tendentes a reforzar la proyección de Málaga', por el programa de entrevistas 'La sal de la tierra', dirigido por el periodista Pedro Luis Gómez. Asimismo, ha acordado otorgar menciones especiales a Arancha Tejero (La Opinión de Málaga) y a Jorge Guerrero (AFP).

La entrega de los premios será el viernes 5 de diciembre a las 20.00h en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento.