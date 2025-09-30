Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manu Heredia, en primer término, en la mesa 'Barro y trincheras detrás de un exit' Salvador Salas

La sorpresa de Sun&Tech Málaga: ¿Por cuántos millones se acabó comprando BeSoccer?

Una cifra de infarto, hasta ahora desconocida, que la convierte en una de las mayores ventas de tecnológicas andaluzas

Ángel de los Ríos

Ángel de los Ríos

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:20

Subían al escenario de Sun&Tech Málaga 2025 Paco Ávila, presidente de la Utamed; Jose Antonio Pérez, fundador de Cover Mánager, y el que acabaría ... dando el titular de esta historia, Manu Heredia, fundador de BeSoccer. Se trataba de hablar de 'Barro y trincheras detrás de un exit', para que nos entendamos: la venta de una empresa. Tras ellos hay barro y trincheras, muchas batallas y todas ganadas. Todos habían sido noticia por las millonarias ventas de sus empresas, menos Heredia, que mantuvo en secreto esa cifra hasta la mesa de ayer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

