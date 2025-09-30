La sorpresa de Sun&Tech Málaga: ¿Por cuántos millones se acabó comprando BeSoccer?

Subían al escenario de Sun&Tech Málaga 2025 Paco Ávila, presidente de la Utamed; Jose Antonio Pérez, fundador de Cover Mánager, y el que acabaría ... dando el titular de esta historia, Manu Heredia, fundador de BeSoccer. Se trataba de hablar de 'Barro y trincheras detrás de un exit', para que nos entendamos: la venta de una empresa. Tras ellos hay barro y trincheras, muchas batallas y todas ganadas. Todos habían sido noticia por las millonarias ventas de sus empresas, menos Heredia, que mantuvo en secreto esa cifra hasta la mesa de ayer.

«Yo decía hace un par de meses que me había jubilado, pero ahora estoy en mi 'prime'», comentaba Manu Heredia distendido. No habían trascendido jamás las cifras oficiales de la venta de Besoccer a su competidora checa Livesport, pero se sabía que había sido mucho. De hecho le recordaba Manolo Castillo cómo en este mismo escenario, el Sun&Tech pero en 2022, él mismo afirmaba que sólo vendería su empresa a Amazon y por no menos de 100 millones de euros. Dicho y hecho, no fue a Jeff Bezos, pero «sí una cifra cercana a esos cien millones», confesaba. Una cifra de infarto que sitúa que lo convierte en una de las mayores ventas de tecnológicas andaluzas, a la altura de VirusTotal a Google (de la que nunca trascendió una cifra) o Freepik, por el que el fondo sueco EQT acabó pagando unos 300 millones de euros.

«Ahora lo que tengo es dinero y voy a replicar lo que hice en Besoccer con herramientas de 'trading' »

Manu Heredia vendía en noviembre de 2024 una compañía que fundó allá por 2008. La empresa checa Livesport, competidora directa en el mercado de resultados deportivos, afirmaba que matendría la marca y la sede en Málaga, donde por entonces trabajan un centenar de empleados. Heredia llegó a eso compromiso y, como confesaba en Sun&Tech, que al menos 8 millones se repartieran entre los empleados y sobre todo sus colaboradores más cercanos. La junta directiva sigue liderada por la actual CEO, Ana Chapado, que asesoró al fundador durante la venta en todo el recorrido.

BeSoccer y Livesport eran rivales, pero a la vez tenían audiencias complementarias: los europeos eran muy fuertes en el mercado anglosajón y los malagueños, en los mercados hispanohablantes y francófonos. Eso fue una baza, la otra era el poderío de BeSoccer en el 'business to business', con BeSoccer Pro, que trabaja para más de cincuenta clubes, entre ellos el Real Madrid, el Betis o el Valencia. La base de usuarios de Livesport, cifrada entonces en 100 millones mensuales, aumentaba en otros 25 millones. Martin Hájek, presidente de la junta directiva de Livesport, destacaba la que era la adquisición más grande de su historia. La compra englobaba las tres entidades de la tecnológica andaluza: BeSoccer, BeSoccer Pro y Resultados de Fútbol.

BeSoccer fue fundada hace casi 18 por Manu Heredia. Por entonces se llamaba Resultados-Fútbol y era una web colaborativa donde se reunían resultados deportivos que aquel joven apasionado por el fútbol y los ordenadores concibió como un divertimento mientras se recuperaba en casa de una lesión de rodilla. Aquel divertimento evolucionó hasta convertirse en una plataforma de información futbolística que abarca miles de ligas, competiciones y equipos de todo el mundo. En Sun&Tech Málaga este emprendedor avanzaba su próximo movimiento: «Ahora lo que tengo es dinero y voy a replicar lo que hice en Besoccer, pero con herramientas de 'trading' que den soluciones a problemas financieros específicos».