Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coches patrulla del Cuerpo Nacional de Policía en Tivoli World. SUR

Todo por los vídeos: dos menores asaltan Tivoli para grabar imágenes

Un extrabajador que custodia el parque los detectó y avisó al 091, y los adolescentes fueron interceptados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:28

Seguramente la idea sea tentadora para (casi) cualquier adolescente: poder presumir ante tus amigos y tus seguidores en las redes sociales de haber entrado en ... un parque de atracciones abandonado. El escenario fue Tivoli World, el icónico parque de atracciones de Benalmádena que aspira a volver a abrir sus puertas en un plazo de unos cuatro años, y los protagonistas, dos menores de 16 años residentes en Gibraltar que estaban de vacaciones en la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  4. 4 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  5. 5 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  6. 6 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  7. 7 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  8. 8 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Todo por los vídeos: dos menores asaltan Tivoli para grabar imágenes

Todo por los vídeos: dos menores asaltan Tivoli para grabar imágenes