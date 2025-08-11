Todo por los vídeos: dos menores asaltan Tivoli para grabar imágenes

Seguramente la idea sea tentadora para (casi) cualquier adolescente: poder presumir ante tus amigos y tus seguidores en las redes sociales de haber entrado en ... un parque de atracciones abandonado. El escenario fue Tivoli World, el icónico parque de atracciones de Benalmádena que aspira a volver a abrir sus puertas en un plazo de unos cuatro años, y los protagonistas, dos menores de 16 años residentes en Gibraltar que estaban de vacaciones en la localidad.

Ocurrió esta madrugada sobre las 2.00 horas, pero lo que seguramente no sabían los chavales es que el parque cuenta desde 2022 con cámaras de seguridad y que en el interior pernocta uno de los extrabajadores, que se ha encargado durante estos años, junto a otro otros exempleados, de la custodia de las instalaciones con la esperanza de que un día volviera a abrir sus puertas. Él fue quien advirtió de la presencia de los adolescentes cuando se colaban por una de las puertas de emergencia para, posteriormente, dirigirse al lugar donde se ubica el Pasaje del Terror y grabar videos y tomar imágenes con su móviles. ¡Cómo resistirse a esa zona si tu objetivo no es otro que alardear ante tus amigos y tus 'followers' de haber entrado en un parque de atracciones abandonado!

El extrabajador avisó al 091 y hasta allí se desplazaron dos unidades de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes, acompañados por el exempleado, interceptaron a los menores en apenas cinco minutos y los trasladaron a Comisaría para que sus padres o sus tutores legales se hicieran cargo de ellos. Su aventura duró en total no más de veinte minutos.

Fuentes del CNP aseguraron que no les consta que la empresa propietaria de las instalaciones haya presentado una denuncia. Y es que no parece que haya habido nada más que un allanamiento. Eso y, desde luego, los vídeos que grabaron, que al parecer ni tan siquiera se llevaron consigo porque los borraron antes de ser interceptados. Debieron pensar que había que eliminar pruebas, como si no los hubieran grabado a ellos.

Sus amigos se tendrán que conformar con la historia de que lo intentaron y que fueron a una 'Police station' (comisaría) española en un coche patrulla, y lo que ya no sabremos es si a la historia habrá que añadirle algún castigo de los padres. Sus seguidores en las redes sociales seguramente no sabrán nunca nada de la hazaña a la que puso fin un extrabajador que sueña con el día en que Tivoli World vuelva a abrir sus puertas después de llevar cerrado desde septiembre de 2020.