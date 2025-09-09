Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
Las víctimas, a las que se suma una mujer de 29 años, fueron trasladadas al Hospital Costa del Sol
Málaga
Martes, 9 de septiembre 2025, 08:46
Un accidente de tráfico ocurrido en plena madrugada ha obligado a cortar durante una hora y media la A-7 a su paso por la ... localidad, en el entorno del Castillo Sohail. El siniestro, al parecer un alcance entre una moto y un turismo según informa el Servicio de Emergencias 112, ha dejado tres heridos: una mujer de 29 años y dos menores de edad de 3 y 10 años. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Costa del Sol y se desconoce su gravedad.
El alcance se registró en el kilómetro 1.018 de la A-7 sentido Málaga a las dos de la madrugada. Hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos de Bomberos de Fuengirola, Guardia Civil de Tráfico y personal del 061.
Como explican desde el Centro de Gestión del Tráfico de la DGT, la vía quedó bloqueda por uno de los vehículos implicados lo que obligó a su corte total durante una hora y media, entre las 2.00 y las 3.30 horas de esta madrugada.
