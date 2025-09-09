Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola

Las víctimas, a las que se suma una mujer de 29 años, fueron trasladadas al Hospital Costa del Sol

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:46

Un accidente de tráfico ocurrido en plena madrugada ha obligado a cortar durante una hora y media la A-7 a su paso por la ... localidad, en el entorno del Castillo Sohail. El siniestro, al parecer un alcance entre una moto y un turismo según informa el Servicio de Emergencias 112, ha dejado tres heridos: una mujer de 29 años y dos menores de edad de 3 y 10 años. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Costa del Sol y se desconoce su gravedad.

