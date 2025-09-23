Tres detenidos tras interceptar una embarcación con 192 garrafas de gasolina en Marbella

La Guardia Civil ha intervenido al sur de Marbella una embarcación semirrígida de alta velocidad que transportaba 192 garrafas de gasolina. Además, ha detenido a ... los tres ocupantes por un delito de tenencia de sustancias inflamables. La actuación tuvo lugar la madrugada del pasado día 19 de septiembre, cuando los agentes del Servicio Marítimo Provincial recibieron un aviso de la Central Operativa de Servicios (COS).

Según han informado desde la Guardia Civil en una nota, una vez en la zona, la embarcación fue localizada a menos de una milla náutica dirigiéndose hacia la zona conocida como Chiringuito Triana de Marbella, detectándose otra embarcación que salía desde la orilla a su encuentro.

Al llegar la embarcación oficial, las otras dos iniciaron maniobras evasivas para huir a gran velocidad una de ellas, comenzando los ocupantes de la lancha perseguida a tirar por la borda lo que parecían garrafas de gasolina, hasta que fue interceptada, han indicado.

Tras la detención de la misma, fueron intervenidas a bordo 136 garrafas de unos 20 litros cada una y otras 56 que habían arrojado al mar durante la persecución halladas a la deriva con el peligro de la contaminación del medio marino. En total han sido incautados unos 3.500 litros de gasolina.

Asimismo, los tres ocupantes de la embarcación fueron detenidos por un delito de tenencia de sustancias inflamables que, junto con las diligencias fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.