Tres detenidos tras interceptar una embarcación con 192 garrafas de gasolina en Marbella

Durante la persecución los arrestados arrojaron al mar 56 bidones que fueron hallados a la deriva con el consiguiente peligro de contaminación del fondo marino

SUR

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:40

La Guardia Civil ha intervenido al sur de Marbella una embarcación semirrígida de alta velocidad que transportaba 192 garrafas de gasolina. Además, ha detenido a ... los tres ocupantes por un delito de tenencia de sustancias inflamables. La actuación tuvo lugar la madrugada del pasado día 19 de septiembre, cuando los agentes del Servicio Marítimo Provincial recibieron un aviso de la Central Operativa de Servicios (COS).

