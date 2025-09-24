Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches

Una mujer se encontraba dentro de uno de los vehículos aunque el percance no ha ocasionado daños personales

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:25

Susto monumental el que han vivido este miércoles vecinos y viandantes de la barriada malagueña de Huelin. Poco antes de las 11.00 horas de ... la mañana un árbol de grandes dimensiones, un ficus, se ha precipitado al suelo y sus ramas han caído sobre varios coches estacionados en la calle Antonio Soler, cerca de Tomás de Echeverría. Afortunadamente el percance no ha ocasionado heridos.

