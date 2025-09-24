Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches

Susto monumental el que han vivido este miércoles vecinos y viandantes de la barriada malagueña de Huelin. Poco antes de las 11.00 horas de ... la mañana un árbol de grandes dimensiones, un ficus, se ha precipitado al suelo y sus ramas han caído sobre varios coches estacionados en la calle Antonio Soler, cerca de Tomás de Echeverría. Afortunadamente el percance no ha ocasionado heridos.

Apenas unos instantes antes una conductora acababa de aparcar: «¡El árbol, el árbol!», ha gritado, asustada, ante la caída del ficus de gran envergadura. Otro de los coches atrapados bajo las ramas pertenece al propietario de la peluquería Masculino Plural, ubicada justo donde ha ocurrido el incidente. «Estaba atendiendo a un cliente cuando he visto el árbol caer. Nos hemos asustado mucho porque en un principio no sabíamos si podía hacer caído sobre alguna persona», cuenta a SUR vía telefónica José Granados, responsable del establecimiento. »Es una calle que tiene mucho tránsito de ciudadanos y de coches, menos mal que no hay que lamentar heridos», destaca. «Mi coche tiene algún desperfecto, tengo que valorarlo aún», agrega.

El árbol se ha quedado en mitad de la calzada y la calle se ha cortado al tráfico para facilitar los trabajos de retitrada. Los vecinos de la zona han solicitado a SUR una inspección de los árboles de la zona por si sus raíces tuvieran algún problema.