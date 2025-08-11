Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la droga incautada. Guardia Civil

Speed, éxtasis y hongos alucinógenos: prisión una pareja tras caer un punto de venta de drogas en Mollina

Las entregas, pagadas a través de aplicaciones de pago instantáneo, se recogían en un agujero del muro de la casa, evitando así incluso entrar en el inmueble

EP

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:33

La Guardia Civil, en la denominada operación 'Persianas', ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, y ha desmantelado un punto de venta ... de drogas muy activo en la localidad malagueña de Mollina.

