Sospechan que la madre de Oliver, el pequeño de tres años desaparecido en Marbella, se lo ha llevado a Tailandia

La mujer, que es 'influencer', ha compartido unas imágenes que, aparentemente, habrían sido tomadas en un centro comercial de Bangkok

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:37

Unas publicaciones en redes sociales de la progenitora de Oliver, el pequeño de tres años desaparecido en Marbella, han llevado a sospechar que podría haber ... huido con el menor a Tailandia, tal y como ha informado la prensa británica. A pesar de que se investigaba si la madre se lo podría haber llevado a Rusia, de donde ella es originaria, la mujer, que es 'influencer' ha subido a sus cuentas unas imágenes en las que sale paseando por un centro comercial de lujo que, aparentemente, sería muy similar a uno muy conocido y situado en Bangkok, tal y como ha publicado The Sun.

