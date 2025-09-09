Sospechan que la madre de Oliver, el pequeño de tres años desaparecido en Marbella, se lo ha llevado a Tailandia

Unas publicaciones en redes sociales de la progenitora de Oliver, el pequeño de tres años desaparecido en Marbella, han llevado a sospechar que podría haber ... huido con el menor a Tailandia, tal y como ha informado la prensa británica. A pesar de que se investigaba si la madre se lo podría haber llevado a Rusia, de donde ella es originaria, la mujer, que es 'influencer' ha subido a sus cuentas unas imágenes en las que sale paseando por un centro comercial de lujo que, aparentemente, sería muy similar a uno muy conocido y situado en Bangkok, tal y como ha publicado The Sun.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) difundió una alerta por la desaparición del niño a principios de agosto, aunque, tal y como precisaron a SUR fuentes policiales, la última vez que el padre tuvo noticias del pequeño fue el pasado 4 de julio. Tras varias semanas sin saber sobre su hijo y sin poder contactar con él, presentó una denuncia en dependencias policiales de Marbella el pasado 7 de agosto.

Se da la circunstancia, según las fuentes, de que la progenitora era quien ostentaba su custodia provisional, aunque con la prohibición de salida del territorio español. Al parecer, la familia residía en la Costa del Sol, donde nació el niño. La supuesta sustracción se produjo cuando los padres, tras su separación, estaban en un procedimiento judicial por la custodia del niño.

El progenitor, que es de origen británico, ha llegado a ofrecer una recompensa en efectivo de 87.000 libras (100.000 euros) en su intento de recuperar a su hijo, de acuerdo con The Sun. Así, según informa el medio, la mujer ha subido dos publicaciones a su cuenta de Instagram con una semana de diferencia cuyas imágenes parecen haberse tomado dentro del centro comercial Iconsiam en Bangkok, ya que tanto la posición de los elementos que se veían en las imágenes como el estilo de los bancos y la decoración del techo coincidiría con el mismo.