Sobresalto en Vélez-Málaga por un incendio de matorral junto a La Fortaleza

Monumental susto el que se han llevado a primera hora de la tarde de este lunes los vecinos del casco histórico de Vélez-Málaga por ... un incendio en una parcela de matorral y monte bajo situada en la calle Cercadillo, justo detrás de la antigua ermita de San Sebastián y muy cerca de La Fortaleza de origen árabe.

Las llamas han acectado a unos terrenos de matorral y monte bajo, sin que se hayan tenido que llevar a cabo desalojos. El fuego ha provocado daños en la persiana de una vivienda cercana. Por el momento, se han trascendido más datos sobre la superficie afectada. El fuego ha podido ser controlado ya por los bomberos del Consorcio Provincial, tras amenazar al pinar que rodea al antiguo castillo veleño.

Ampliar Imagen de los terrenos que han ardido este lunes en Vélez-Málaga. SUR

A la zona se han desplazado efectivos del mencionado Consorcio Provincial de Bomberos, procedentes del parque comarcal de Vélez-Málaga, y de las Policías Local y Nacional. También se ha comunicado la alerta al dispositivo del Plan Infoca, pero no ha sido necesaria su intervención.