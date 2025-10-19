Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga

La sospechosa fue localizada en las inmediaciones y quedó detenida

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:48

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente romper una botella de cristal en la cabeza a una conocida, sin mediar palabra, en ... la estación de autobuses de Málaga, según ha podido saber este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  2. 2 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  3. 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  4. 4

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  5. 5

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  6. 6

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  7. 7 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  8. 8

    Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.000 habitantes
  9. 9

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  10. 10 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga

Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga