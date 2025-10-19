Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente romper una botella de cristal en la cabeza a una conocida, sin mediar palabra, en ... la estación de autobuses de Málaga, según ha podido saber este periódico.

Ocurrió este lunes 13 de octubre, poco después de las tres de la tarde, cuando los servicios de emergencias fueron requeridos por una mujer que presentaba una herida sangrante en la cabeza. Al parecer, la víctima habría sido agredida por otra mujer que supuestamente empleó una botella de cristal.

Con la descripción física facilitada por la afectada, los agentes lograron localizar a la sospechosa, quien presuntamente amenazó de muerte a la víctima, en las inmediaciones de la estación de autobuses y procedieron a su detención. La víctima, por su parte, fue atendida por los servicios sanitarios y evacuada a un centro de salud.