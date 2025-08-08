Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rescatados un padre y sus dos hijos cuando realizaban piragüismo en el Río Genil

La embarcación volcó y no pudieron alcanzar a nado la orilla por las fuertes corrientes

E. PRESS

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:53

La Guardia Civil junto con la Policía Local del municipio malagueño de Cuevas de San Marcos y Bomberos de Antequera (Málaga) han rescatado a tres ... personas en el río Genil a su paso por la localidad de Encinas Reales de Córdoba.

