El racismo y la homofobia están detrás de casi el 70% de los delitos de odio en Málaga

Era finales de abril, de madrugada, y varios pasajeros grabaron en el aeropuerto de Málaga cómo al menos cinco individuos, de entre 24 y 36 ... años, agredían a un hombre de origen árabe. Aunque los testigos apuntaban a una disputa entre taxistas y conductores ilegales como trasfondo de la reyerta, desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional aseguraron que la mayoría de los sospechosos, que resultaron detenidos por delitos de odio, estaban vinculados a un grupo de ideología radical y contaban con antecedentes por hechos similares. Este es uno de los casos que engrosa la estadística de delitos de odio del pasado año, cuando se contabilizaron 43 delitos de esta índole; más del 70%, motivados por el racismo y la orientación sexual.

Concretamente, se registraron 17 hechos vinculados a conductas racistas y xenófobas, y 14 relacionados con ataques homófobos o transfóbicos. Estas cifras, publicadas por el Ministerio del Interior, exponen ambas cuestiones como los principales motores del odio en la provincia. ¿El motivo? Según fuentes expertas consultadas por este periódico, la polarización de la sociedad como consecuencia de “una política en la que se incita a la sociedad a la búsqueda de un enemigo” y a la difusión de determinados discursos de odio.

Otra muestra de ello es el local de Torremolinos, histórica cuna de la libertad LGTBIQ+, que prohibió a principios de año la entrada a «maricones» entre las normas que publicitaba el local en sus redes sociales para acceder a una fiesta.

Ni cuatro meses más tarde, en la misma localidad, dos jóvenes homosexuales que disfrutaban de la noche en el emblemático barrio de La Nogalera fueron atacados por al menos cuatro individuos, por la espalda y al grito de «¡Maricones!». Eran las cuatro y media de la madrugada y las víctimas, que habían viajado desde Madrid a pasar unos días de vacaciones, fueron sorprendidos por los presuntos agresores, que les golpearon sin mediar palabra.

Pese a ello, el 2024 ha roto con la tendencia ascendente en los delitos de odio que se venía observando desde la pandemia y que en 2023 manifestó un significativo repunte con 81 casos; de nuevo, el racismo y la xenofobia (19) y la orientación sexual (20) a la cabeza. Traducido a porcentajes, si se compara con el año anterior, hubo un descenso del 46,91%, pero con respecto a 2020 hubo un incremento del 38,71%..

El informe elaborado por el departamento de Grande-Marlaska también recoge otros motivos de discriminación, aunque con una incidencia ínfima. Entre ellos, un caso de discriminación por razón de sexo o género, dos vinculados a islamofobia, tres relacionados con creencias religiosas, dos por antisemitismo, dos por discriminación de enfermedad y otro más por disfobia. A esta estadística, además, se suma un caso catalogado como infracción administrativa.

Una de las expresiones más recientes de hostilidad hacia el pobre que ha trascendido tuvo lugar a finales de julio, en la capital malagueña, cuando un ciudadano en situación de calle fue, supuestamente, rociado con un líquido inflamable mientras dormía para prenderle fuego. Aunque las lesiones que presentó, según precisaron entonces desde la Comisaría Provincial, no revestían gravedad, tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, encargados de perseguir estos delitos, detuvieron o investigaron en la provincia a 17: ocho por ataques racistas, siete por agresiones homófobas, una por creencias o prácticas religiosas y otra por discriminación de enfermedad. Asimismo, los agentes dieron por esclarecidos 37 casos o, lo que es lo mismo, el 86%.

En términos absolutos, en el conjunto regional, donde se registraron un total de 497 hechos (lo que representa también una bajada del 14,7% teniendo en cuenta los 583 delitos de odio registrados en 2023), Sevilla se sitúa a la cabeza, con 74 sucesos, seguido de Málaga, Cádiz (41), Huelva (11) y Jaén (20); ranking que resulta obvio teniendo en cuenta la población de cada una de las provincias. Si bien, en valores relativos, Almería presenta una de las tasas provinciales más elevadas de España, con 6,48 casos por cada 100.000 habitantes, situándose entre las diez primeras provincias del país.