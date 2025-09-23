Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El racismo y la homofobia están detrás de casi el 70% de los delitos de odio en Málaga

Aunque los datos del Ministerio del Interior reflejan un significativo descenso de este tipo de infracciones, las cometidas contra los extranjeros lideran la estadística

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:15

Era finales de abril, de madrugada, y varios pasajeros grabaron en el aeropuerto de Málaga cómo al menos cinco individuos, de entre 24 y 36 ... años, agredían a un hombre de origen árabe. Aunque los testigos apuntaban a una disputa entre taxistas y conductores ilegales como trasfondo de la reyerta, desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional aseguraron que la mayoría de los sospechosos, que resultaron detenidos por delitos de odio, estaban vinculados a un grupo de ideología radical y contaban con antecedentes por hechos similares. Este es uno de los casos que engrosa la estadística de delitos de odio del pasado año, cuando se contabilizaron 43 delitos de esta índole; más del 70%, motivados por el racismo y la orientación sexual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  2. 2

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  3. 3 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  4. 4 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  5. 5 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  6. 6 La novedad en las citas médicas del SAS que llegará a tu móvil desde este lunes
  7. 7 75 euros por una foto, 55 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  8. 8 Andalucía arranca la campaña de vacunación de la gripe: estas son las fechas y grupos de riesgo
  9. 9 Ouigo lanza billetes de tren para viajar de Málaga a distintos puntos de España desde 9 euros
  10. 10 Un nuevo gimnasio ocupará el histórico local de Juan Lucas en Armengual de la Mota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El racismo y la homofobia están detrás de casi el 70% de los delitos de odio en Málaga

El racismo y la homofobia están detrás de casi el 70% de los delitos de odio en Málaga