A prisión un acusado de comprar ropa de marca en Málaga con billetes falsos de 100 euros

Policía Nacional

A prisión un acusado de comprar ropa de marca en Málaga con billetes falsos de 100 euros

El hombre se desplazaba en vehículo de alquiler a distintos municipios y compraba en pequeños y grandes comercios para 'colar' los billetes

EP

Almería

Martes, 26 de agosto 2025, 11:19

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Almería acusado de introducir billetes falsos de 100 euros mediante la adquisición de ropa de marca ... en pequeños y grandes comercios de ciudades cercanas como Murcia y Málaga, por lo que un juez ha ordenado su ingreso en prisión preventiva.

