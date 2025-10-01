Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas

La Jefatura suspendió in extremis la entrega de las distinciones al tener noticias de las menores, que tienen otro familiar en el Cuerpo de Seguridad, podían acudir al acto, lo que supondría quebrantar la orden de alejamiento vigente

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:25

La celebración del patrón es un día festivo para todos los cuerpos policiales. Es una jornada de reencuentro entre los agentes en activo, los jubilados ... y sus familias. Un acto cuidado al detalle donde se premian actuaciones y años de servicio. El de la Policía Local de Benalmádena fue la tarde del viernes 26 de septiembre y no estuvo exento de polémica por la condecoración -finalmente, suspendida- a un funcionario que está procesado por supuestos abusos sexuales a tres sobrinas.

