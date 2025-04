El piso de los horrores de Cortijo Alto: una mujer con 30 perros y nueve gatos en condiciones insalubres

María José Díaz Alcalá Miércoles, 30 de abril 2025, 18:47 Comenta Compartir

Convivía con 33 perros y nueve gatos, a los que mantenía en condiciones insalubres, en un piso de Málaga. La responsable, una mujer de 53 años que, ya ha sido denunciada por la Policía Local por su presunta responsabilidad en un delito de maltrato de animales prolongado en el tiempo, omisión de alimentación y cuidados básicos y legales que se les deben dar a aquellos de compañía.

Desde 2019 llevaban intentando los agentes intervenir en la vivienda. Pero no fue hasta hace unos meses cuando un juzgado de lo Contencioso Administrativo autorizó la entrada en el domicilio para comprobar las condiciones higiénico-sanitarias tras las denuncias de los vecinos, que alegaban insalubridad, mal olor y la presencia excesiva de animales sin control sanitario en el interior del inmueble.

De esta manera, policías del Grupo de Protección de la Naturaleza (Grupona), del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y de la Jefatura de Distrito Puerto de la Torre y Teatinos se personaron en el piso, en el distrito de Teatinos, con otros trabajadores municipales, teniendo que forzar la puerta del piso antela negativa de la inquilina.

Así se comprobó el deficiente estado de conservación y limpieza del inmueble, que carecía de agua corriente y luz, y tampoco contaba con el mobiliario básico necesario. Se supervisó a los animales, contabilizándose un total de 33 perros, uno de ellos muerto, y nueve gatos; ninguno estaba registrado mediante microchip. Los agentes también pudieron comprobar que los perros estaban muy delgados y tenían las uñas largas, posiblemente debido a la falta de desgaste por no salir a la calle. Algunos presentaban alopecia y dificultad para mover su tercio trasero, roces y heridas.

Dado el estado, los policías locales procedieron a su retirada temporal y traslado al Centro de Protección Animal Municipal (CEPAM), donde algunos aún permanece; otros, en cambio, han sido cedidos a diferentes entidades colaboradoras y particulares bajo la figura de cesión temporal o acogida. Igualmente se retiraron un total de cinco bombonas.

Investigada no detenida como presunta autor de un delito de maltrato animal

Tras valorar que se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, la mujer fue denunciada por posesión de gatos sin esterilizar, sin vacunarlos y sin brindarles los tratamientos obligatorios previstos en la normativa, por una presunta infracción de maltrato a animales que cause dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes, por no mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias necesarias para garantizar su salud y no suministrarles la asistencia veterinaria precisa, entre otras muchas.

Una vez concluidas las diligencias instruidas por los agentes, estas fueron remitidas a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Málaga y la implicada fue informada de sus derechos como investigada no detenida por un presunto delito de maltrato animal.