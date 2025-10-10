Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pillan a una 'mula' en la cárcel de Archidona con el mayor alijo de droga hasta la fecha: anabolizantes y crack

El trabajo de un grupo de funcionarios y el escáner de rayos X permitió advertir de varios preservativos en el cuerpo de un reo que regresaba de un permiso

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Viernes, 10 de octubre 2025, 09:49

Comenta

Aprovechó un permiso penitenciario para tratar de colar, escondida en preservativos e introducida en su cuerpo vía rectal, el mayor alijo de droga intervenido en ... la cárcel de Archidona: 500 pastillas de anabolizantes, 15 gramos de coca y 20 de coca base o crack para fumar. Pero, el eficaz trabajo de un grupo de funcionarios tras su pista y una prueba de rayos X terminó impidiendo el tráfico de estas sustancias, lo que «ha salvado muchas vidas», destacan desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  8. 8

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  9. 9 Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga
  10. 10

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pillan a una 'mula' en la cárcel de Archidona con el mayor alijo de droga hasta la fecha: anabolizantes y crack

Pillan a una &#039;mula&#039; en la cárcel de Archidona con el mayor alijo de droga hasta la fecha: anabolizantes y crack