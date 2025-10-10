Pillan a una 'mula' en la cárcel de Archidona con el mayor alijo de droga hasta la fecha: anabolizantes y crack

Aprovechó un permiso penitenciario para tratar de colar, escondida en preservativos e introducida en su cuerpo vía rectal, el mayor alijo de droga intervenido en ... la cárcel de Archidona: 500 pastillas de anabolizantes, 15 gramos de coca y 20 de coca base o crack para fumar. Pero, el eficaz trabajo de un grupo de funcionarios tras su pista y una prueba de rayos X terminó impidiendo el tráfico de estas sustancias, lo que «ha salvado muchas vidas», destacan desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).

Ocurrió este lunes 6 de octubre, cuando un interno del módulo 1 sobre el que pesaban sospechas regresaba de permiso. Antes de ingresar de nuevo en prisión, se le practicó una radiografía en la que la especialista detectó varios preservativos inflados de aire.

A pesar de que las 'mulas' emplean esta técnica para burlar los escáneres, la precisión de la radióloga y el trabajo del Grupo de Intervención y Control Operativo (GICO), que le seguía de cerca sus pasos, impidieron que el alijo entrase en prisión y fuese puesto en circulación.

Desde TAMPM recalcan la profesionalidad de los trabajadores, «que trabajan sin herramientas y sin apoyo institucional», y auguran el problema que acarreará esta incautación con el reo al que iba destinada la droga, ya que, dentro de la cárcel, estas sustancias llegan a triplicar su precio.