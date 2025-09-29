Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nuevo episodio violento de 'El melillero' en la cárcel de Archidona ante su traslado a otro centro

José Arcadio D., condenado por rociar con ácido a su exnovia y a una amiga, destrozó a golpes el mobiliario de la sala diurna del módulo 3 y amenazó de muerte a varios funcionarios

Irene Quirante

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:52

Nuevo episodio violento en la cárcel de Archidona protagonizado por José Arcadio D., conocido con el apodo de 'El melillero' y condenado a 41 años ... de prisión por rociar con ácido a su exnovia y a una amiga en enero de 2021. Según las fuentes, el preso reventó a golpes varias mesas y sillas de la sala diurna del módulo 3, en la que supuestamente intentó atrincherarse junto a varios reos, además de amenazar a los funcionarios. Al parecer, sucedió después de que se le comunicara que al día siguiente sería conducido nuevamente a su prisión de destino, ubicada en otra provincia.

