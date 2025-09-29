Nuevo episodio violento de 'El melillero' en la cárcel de Archidona ante su traslado a otro centro

Nuevo episodio violento en la cárcel de Archidona protagonizado por José Arcadio D., conocido con el apodo de 'El melillero' y condenado a 41 años ... de prisión por rociar con ácido a su exnovia y a una amiga en enero de 2021. Según las fuentes, el preso reventó a golpes varias mesas y sillas de la sala diurna del módulo 3, en la que supuestamente intentó atrincherarse junto a varios reos, además de amenazar a los funcionarios. Al parecer, sucedió después de que se le comunicara que al día siguiente sería conducido nuevamente a su prisión de destino, ubicada en otra provincia.

Ocurrió la semana pasada, el martes por la mañana. De acuerdo con las fuentes, 'El melillero' había sido trasladado al centro penitenciario malagueño con motivo de un permiso extraordinario, ya que su pareja está en avanzado estado de gestación. Una vez que se produjo el encuentro se le informó de que volvería a su centro de destino. A los minutos y «sin mediar palabra», presuntamente comenzó «a reventar» el mobiliario de la habitación, según apuntan desde el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar.

«Destrozó seis o siete mesas, a las que arrancó las patas que son de acero, y varias sillas a golpes», explica el presidente de la entidad, Manuel Galisteo. Según señala, actuó con al menos otros siete presos que estaban en la misma sala, quienes también participaron al causar daños en las vidrieras y el televisor que había en la estancia.

La tensión, según relata Galisteo, fue a más, ya que supuestamente los internos acumularon el material destrozado en mitad de la habitación «a modo de barricada» para intentar atrincherarse en la sala e impedir la acción de los profesionales del centro. «Fue un episodio como hacía mucho que no se veía, tuvieron que intervenir más de una decena de funcionarios para evitar que la cosa fuera a mayores», apostilla.

De acuerdo con TAMP, la mayoría de los reos obedecieron a las indicaciones y se dirigieron a sus celdas tras ser llamados por megafonía, quedando en la sala únicamente 'El melillero' con otro segundo interno. Pese a las amenazas a los funcionarios «con abrirles la cabeza» y a que portaban en las manos las patas que habían arrancado de las mesas, los trabajadores accedieron a la estancia e intentaron calmar la situación.

Al verse prácticamente acorralado, al parecer, José Arcadio D. se empezó a causar cortes en diversas partes del cuerpo con una hoja de cuchilla que llevaría oculta, siempre según apuntan desde TAMP, por lo que los funcionarios corrieron a reducirlo para evitar que se provocara lesiones de gravedad. «Fue dantesco lo que se vivió y no acabó en desgracia por la profesionalidad y la actuación de los funcionarios», subraya Galisteo, quien recuerda que una de las principales reivindicaciones de TAMP es el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad, así como su condición de profesionales de riesgo.