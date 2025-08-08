Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola

Trágico suceso en la playa de Fuengirola, donde este jueves perdió la vida una mujer de 60 años, según han confirmado a SUR fuentes de ... Emergencias 112 Andalucía. Los sanitarios, que apreciaron que presentaba síntomas de haber sufrido una parada cardiorrespiratoria, trataron de reanimarla, aunque sin éxito.

Sucedió en la zona del Paseo Marítimo Rey de España a última hora de la tarde, sobre las 20.30, cuando varias personas dieron la voz de alarma. De acuerdo con las fuentes, la mujer se encontraba dentro del agua cuando varios testigos se dieron cuenta de que no reaccionaba.

Hasta el lugar se trasladaron los sanitarios del 061, que trataron de reanimar a la bañista realizando las maniobras de RCP, aunque fue en vano. Desde el 112 también se activó a la Policía Local y a la Policía Nacional, aunque únicamente se pudo certificar el fallecimiento.

Se trata de la segunda desgracia que tiene lugar en la costa de la provincia en lo que va de semana, ya que en la madrugada del miércoles se halló el cadáver de una mujer de 44 años en una playa de Rincón de la Victoria.

El cuerpo fue localizado sobre las 2.50 horas en la orilla. Al parecer, una persona que iba caminando por el Paseo Marítimo Virgen del Carmen fue la que encontró el cuerpo, dando aviso a Emergencias 112 rápidamente al comprobar que la mujer no respondía a estímulo alguno.

De inmediato, se movilizó a los efectivos del Instituto Armado y a la Policía Local. A su llegada, comprobaron que no se podía hacer nada por su vida. A priori, según fuentes próximas al caso, los agentes no apreciaron que el cuerpo presentara signos de violencia.

De ahí que las primeras hipótesis apunten más bien a un posible ahogamiento por accidente. Dicho extremo, no obstante, será esclarecido con la práctica de la autopsia en el Instituto de Medicina Legal (IML), ubicado en la sede judicial de Málaga.