Muere un hombre de 87 años en el incendio de una vivienda rural en Frigiliana

Tragedia en la tarde de este viernes en Frigiliana. Un hombre de 87 años, vecino de la localidad axárquica y de origen extranjero, ha fallecido ... en el incendio de su vivienda situada en el paraje rural de la Fuente del Conejo, frente al casco urbano del municipio.

Las alarmas han saltado sobre las 17.30 horas cuando los alertantes han avisado de la existencia de una gran cantidad de humo que salía de un cortijo rural. Hasta el lugar, con numerosas viviendas rurales, se han desplazado efectivos de la Policía Local de Frigiliana, guardas rurales, Bomberos del Consorcio Provincial, Guardia Civil y sanitarios de urgencias.

Los profesionales han sofocado las llamas en el inmueble, que ha quedado completamente calcinado, y han atendido a un vecino de 34 años de edad por inhalación de humo, sin que haya sido preciso su traslado a un centro sanitario.

El propietario del inmueble, Michael Tomas Stevenitt, de origen extranjero pero afincado en el municipio desde hacía dos décadas, ha fallecido en el incendio. El cuerpo sin vida ha sido localizado en el interior de la vivienda.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de este incendio con resultado de muerte. Hasta el lugar se ha desplazado la comitiva judicial de Torrox para el levantamiento del cadáver. El suceso ha causado una gran conmoción en la localidad de Frigiliana.