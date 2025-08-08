Muere un hombre de 87 años en el incendio de una vivienda rural en Frigiliana

Sucesos en MálagaMuere un hombre de 87 años en el incendio de una vivienda rural en Frigiliana
El fuego se ha originado a las 17.30 horas en una casa situada en el diseminado de la Fuente del Conejo
Viernes, 8 de agosto 2025, 20:55
Tragedia en la tarde de este viernes en Frigiliana. Un hombre de 87 años, vecino de la localidad axárquica y de origen extranjero, ha fallecido ... en el incendio de su vivienda situada en el paraje rural de la Fuente del Conejo, frente al casco urbano del municipio.
Las alarmas han saltado sobre las 17.30 horas cuando los alertantes han avisado de la existencia de una gran cantidad de humo que salía de un cortijo rural. Hasta el lugar, con numerosas viviendas rurales, se han desplazado efectivos de la Policía Local de Frigiliana, guardas rurales, Bomberos del Consorcio Provincial, Guardia Civil y sanitarios de urgencias.
Los profesionales han sofocado las llamas en el inmueble, que ha quedado completamente calcinado, y han atendido a un vecino de 34 años de edad por inhalación de humo, sin que haya sido preciso su traslado a un centro sanitario.
El propietario del inmueble, Michael Tomas Stevenitt, de origen extranjero pero afincado en el municipio desde hacía dos décadas, ha fallecido en el incendio. El cuerpo sin vida ha sido localizado en el interior de la vivienda.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de este incendio con resultado de muerte. Hasta el lugar se ha desplazado la comitiva judicial de Torrox para el levantamiento del cadáver. El suceso ha causado una gran conmoción en la localidad de Frigiliana.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.