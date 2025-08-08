Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bomberos, Guardia Civil y sanitarios, en la zona del suceso. En el centro, la casa afectada. SUR

Sucesos en Málaga

Muere un hombre de 87 años en el incendio de una vivienda rural en Frigiliana

El fuego se ha originado a las 17.30 horas en una casa situada en el diseminado de la Fuente del Conejo

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:55

Tragedia en la tarde de este viernes en Frigiliana. Un hombre de 87 años, vecino de la localidad axárquica y de origen extranjero, ha fallecido ... en el incendio de su vivienda situada en el paraje rural de la Fuente del Conejo, frente al casco urbano del municipio.

