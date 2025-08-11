Muere un ciclista de 67 años tras sufrir una caída en Alhaurín el Grande

Un ciclista de 67 años ha perdido la vida tras sufrir una caída a primera hora de la mañana en Alhaurín el Grande. El hombre ... ha sido hallado unos minutos antes de las ocho y media a la altura del kilómetro 1-100 de la MA-3300, según han confirmado a SUR las fuentes.

Los operarios del 112-Andalucía han recibido un aviso sobre las 08.20 horas, después de que una persona encontrara al hombre tendido en el suelo a la altura del kilómetro 1. Según apuntaba el alertante, el ciclista se encontraba gravemente herido.

De inmediato se ha movilizado al Instituto Armado y a los servicios sanitarios. A pesar de los esfuerzos de los facultativos, que llegaron a asistir al hombre, finalmente ha perdido la vida, sin que tuviera tiempo para ser evacuado a un centro hospitalario.

Fuentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han confirmado que el deceso se ha debido a una caída.