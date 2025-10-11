Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga

Un accidente en Vélez-Málaga ha dejado un ciclista fallecido en las carreteras de la provincia. Concretamente, un ciclista ha fallecido y otra persona ha ... resultado herida tras un atropello ocurrido esta madrugada en la N-340, a la altura del kilómetro 266 en sentido Torre del Mar, según ha informado el servicio 112 de Emergencias.

Sobre las 2.30 horas de la madrugada, el teléfono 112 recibió dos llamadas de socorro que alertaban de un ciclista herido gravemente tras ser atropellado por un turismo. También indicaban que otra persona había resultado herida en el siniestro. Hasta el lugar de los hechos se desplazó el 061, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y el servicio de mantenimiento de carreteras.

Los servicios sanitarios han confirmado la muerte del ciclista, de 35 años, cuando estaba siendo trasladado al hospital. Además, un varón de 20 años, ha resultado herido en el accidente y ha sido evacuado al hospital de la Axarquía sin que se conozca su estado.