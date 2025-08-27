Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas

El fin de semana dejó otro motociclista fallecido en las carreteras de la provincia de Málaga, concretamente en Marbella, tras una colisión frontal con una ... furgoneta. Aunque el herido, de 35 años, fue evacuado al Hospital Costa del Sol, los facultativos no pudieron hacer nada por salvar su vida, según han confirmado las distintas fuentes consultadas a este periódico.

El accidente de tráfico tuvo lugar la noche del sábado 23 de agosto, poco después de las once de la noche, en la avenida Arias de Velasco, frente a la Comisaría de Policía Nacional. Tras recibir la alerta de la colisión, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía movilizó a efectivos de Policía Local y a los servicios sanitarios, que evacuaron con vida a un hombre de 35 años al Hospital Costa del Sol.

Si bien, desde el centro coordinador han informado de que el motociclista fue trasladado al centro sanitario con un pronóstico «muy grave», por lo que, a su llegada al Costa del Sol, no pudieron hacer nada por reanimarlo, según las fuentes.

Ni 24 horas más tarde, ya el domingo 24, sobre las 13.25 horas, otro motociclista de 45 años también fallecía en una colisión con otra moto y un turismo. Este último siniestro ocurrió en el cruce de la avenida de Manuel Agustín Heredia con calle Córdoba, en la capital malagueña. En consecuencia, la Policía Local ha detenido a un hombre por su presunta responsabilidad en un delito de homicidio imprudente.