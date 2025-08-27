Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas

El primer fallecido, de 35 años, sufrió una colisión frontal con una furgoneta en Marbella, frente a la Comisaría de Policía Nacional de la localidad

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:32

El fin de semana dejó otro motociclista fallecido en las carreteras de la provincia de Málaga, concretamente en Marbella, tras una colisión frontal con una ... furgoneta. Aunque el herido, de 35 años, fue evacuado al Hospital Costa del Sol, los facultativos no pudieron hacer nada por salvar su vida, según han confirmado las distintas fuentes consultadas a este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  5. 5 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  6. 6

    El avispón oriental ya se expande por toda la provincia de Málaga y amenaza a las especies autóctonas
  7. 7 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  8. 8 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  9. 9 Espetos con pastela de pollo, la curiosa mezcla que puedes comer en Benajarafe
  10. 10 Protección de Datos, inflexible con los hoteles que piden copia del DNI a los clientes: la última sanción se eleva a 70.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas

Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas