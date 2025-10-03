Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El 'monstruo' del videojuego de Fortnite que acechaba a niños desde Málaga

El pederasta multirreincidente, detenido en la capital y condenado a 433 años de cárcel, agredió sexualmente a un crío de 7 años y ciberacosó a otros 25 menores

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:25

Comenta

Llevaban meses siguiendo sus pasos. Sabían que estaban ante un depredador sexual de los más peligrosos a los que se habían enfrentado. Un delincuente que ... acechaba a niños en el videojuego Fortnite y que tenía decenas de víctimas a sus espaldas. Un 'monstruo' que se escondía en Málaga, donde agredió sexualmente a un crío de siete años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  5. 5

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  6. 6 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  7. 7 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  8. 8 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  9. 9 Quesos, sopas, cervezas y más ingredientes para empezar octubre en Málaga
  10. 10 Octubre arranca con la procesión extraordinaria del Cristo de la Hermandad del Dulce Nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El 'monstruo' del videojuego de Fortnite que acechaba a niños desde Málaga

El &#039;monstruo&#039; del videojuego de Fortnite que acechaba a niños desde Málaga