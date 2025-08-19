Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Miriam Rifai, en el helipuerto de la Comisaría Provincial de Málaga. Marilú Báez

Miriam Rifai: «En casa mando yo, aunque ahí ya no soy policía; las madres somos árbitros»

Se ha convertido en la primera mujer de la plantilla de la Policía Nacional en Málaga que aprueba las oposiciones a comisaria

Málaga

Martes, 19 de agosto 2025, 00:11

Se planteó trabajar como visitadora médica mientras estudiaba Biología, pero no tardó en darse cuenta de que la bata no era lo suyo. Una compañera ... le contó que su primo estaba en la academia de Ávila porque quería entrar en la Científica, una disciplina policial que en aquel momento aún estaba en pañales, y a Miriam Rifai Corpas (Tánger, 1966) se le iluminó su futuro como un camino de baldosas amarillas. Terminó la carrera y usó esa puerta para entrar en la escala de mando (ejecutiva), aunque también superó la oposición a la básica, donde probó el veneno de la calle y se alejó de los laboratorios. No le importó pasar dos veces por la academia porque, dice, le gusta aprender y la disciplina. Ahora tendrá que volver porque, después de tres décadas de servicio, ha aprobado las oposiciones a comisaria, lo que la convierte en la primera agente de la plantilla malagueña en llegar a ese escalafón.

