Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años

Son días tristes para los voluntarios de Protección Civil de Málaga, que lloran la pérdida de uno de sus compañeros. Su nombre era Juan Antonio ... Canis y tenía 40 años. El hombre, que era conductor profesional, llevaba cinco años colaborando activamente con la agrupación, desde la que aseguran que era «un voluntario ejemplar».

La primera vez que Canis vistió el uniforme naranja fue en plena desescalada del Covid-19 y, desde entonces, ha colaborado activamente en numerosos dispositivos preventivos desplegados con motivo de grandes aglomeraciones, como partidos deportivos, verbenas de barrio o la feria. «Su último servicio fue la Romería de la Victoria», recuerdan.

Según apuntan desde Protección Civil de Málaga, hace apenas unas horas que tuvieron conocimiento de la pérdida de su compañero, sin que hayan trascendido los motivos del deceso. «Tenemos un sentimiento de mucha tristeza porque era un voluntario y una persona ejemplar, siempre estaba disponible para ayudar», señala el jefe de la agrupación en Málaga, Víctor Espinosa.

La entidad, a través de sus redes sociales, ha compartido un comunicado para mostrar su «profundo dolor», reiterando que Juan Antonio, cuya numeración era V-1896, deja «una huella imborrable» en el equipo.