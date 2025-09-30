Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imágenes de Juan Antonio Canis compartidas por Protección Civil Málaga. SUR

Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años

Juan Antonio Canis llevaba cinco años colaborando activamente con la agrupación, desde la que aseguran que era un compañero «ejemplar»

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:34

Son días tristes para los voluntarios de Protección Civil de Málaga, que lloran la pérdida de uno de sus compañeros. Su nombre era Juan Antonio ... Canis y tenía 40 años. El hombre, que era conductor profesional, llevaba cinco años colaborando activamente con la agrupación, desde la que aseguran que era «un voluntario ejemplar».

