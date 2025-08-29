Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la llamas del incendio forestal declarado en el Paraje de las Cubillas en Lubrín. Infoca

La Junta eleva la fase de emergencia por un incendio forestal con desalojados en Lubrín (Almería)

Se ha evacuado de manera preventiva a cinco personas de laszonas de Los Albaricos y Fuente de los Albaricos en Bédar

SUR

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:33

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha elevado, a las 05:46 horas de hoy viernes 29 de ... agosto, la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en la provincia de Almería, por un incendio declarado en el Paraje de las Cubillas en Lubrín.

