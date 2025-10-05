Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga

Efectivos de Bomberos y de la Policía Local de Málaga han intervenido en un accidente ocurrido este domingo por la tarde en la avenida Doctor ... Marañón, en el que se han visto implicados un turismo y un autobús urbano.

Según informa el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, a consecuencia del siniestro han resultado heridos leves la persona que conducía el vehículo, otra que viajaba en el autobús y el chófer, por lo que han sido trasladados a centros hospitalarios los dos primeros.

El Grupo de Atestados de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación del accidente.