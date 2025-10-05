Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga

El suceso se ha registrado en la avenida Doctor Marañón

SUR

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:36

Comenta

Efectivos de Bomberos y de la Policía Local de Málaga han intervenido en un accidente ocurrido este domingo por la tarde en la avenida Doctor ... Marañón, en el que se han visto implicados un turismo y un autobús urbano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 De un calor de agosto a posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga esta semana
  5. 5 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  6. 6 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  7. 7 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  8. 8 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  9. 9 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  10. 10 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga

Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga