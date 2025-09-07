Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7

Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7

La víctima ha sido trasladada al Hospital Regional de Málaga

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:41

Aparatoso accidente en plena A-7. Un hombre de 60 años ha resultado herido tras volcar su vehículo -al parecer una furgoneta- contra la mediana ... de la autovía. El siniestro se ha registrado este domingo a las 11.00 horas en el kilómetro 989 de dicha vía sentido Torremolinos, como han confirmado a SUR desde el Servicio de Emergencias del 112.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  2. 2 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  3. 3 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  4. 4 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  5. 5 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  6. 6 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  7. 7 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  8. 8 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  9. 9 Ensayo peatonal de la calle Victoria en Málaga tras más de dos meses cerrada al tráfico
  10. 10

    El Málaga, del éxtasis al descontrol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7