Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
La víctima ha sido trasladada al Hospital Regional de Málaga
Málaga
Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:41
Aparatoso accidente en plena A-7. Un hombre de 60 años ha resultado herido tras volcar su vehículo -al parecer una furgoneta- contra la mediana ... de la autovía. El siniestro se ha registrado este domingo a las 11.00 horas en el kilómetro 989 de dicha vía sentido Torremolinos, como han confirmado a SUR desde el Servicio de Emergencias del 112.
Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos de Bomberos, 061, Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras.
La víctima -cuya gravedad de las heridas se desconoce- ha sido trasladada al Hospital Regional de Málaga. No hay más vehículos implicados en el accidente cuyas causas aún se desconocen.
