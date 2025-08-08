Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El herido ha sido evacuado al Clínico

Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos

El siniestro laboral se ha producido en una empresa ubicada en la calle Torre del Mar, en el polígono industrial Santa Teresa

SUR

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:18

Un trabajador de 30 años de edad ha resultado herido muy grave este viernes tras caerle encima un torito con tres palets de unos 3000 ... kilos en una empresa de Málaga capital, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

