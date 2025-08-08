Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos

Un trabajador de 30 años de edad ha resultado herido muy grave este viernes tras caerle encima un torito con tres palets de unos 3000 ... kilos en una empresa de Málaga capital, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El siniestro laboral se ha producido en una empresa ubicada en la calle Torre del Mar, en el polígono industrial Santa Teresa, a las 14.15 horas, cuando el 1-1-2 ha recibido dos avisos por un hombre atrapado debajo de un torito mecánico. De inmediato se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional, a la Local y a los Bomberos de Málaga.

Fuentes policiales han indicado que el accidente se ha producido cuando al trabajador le ha caído encima el torito con tres palets de unos 3000 kilos, causándole lesiones muy graves por aplastamiento. El herido, un varón de 30 años, ha sido evacuado por el 061 al hospital Clínico Universitario, donde permanece ingresado en la unidad de críticos.

El centro de coordinación de emergencias de la Junta ha informado del accidente laboral a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.