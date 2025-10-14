Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La zona en la que los operarios encontraron al varón herido. Josele

Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella

Operarios de limpieza encontraron al herido, que fue hospitalizado con lesiones graves en el hospital, semidesnudo y sin poder articular palabra

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Martes, 14 de octubre 2025, 00:10

Comenta

La Policía Nacional investiga el hallazgo de un hombre de 55 años grave con signos violentos en Marbella. Fue el personal de limpieza del Ayuntamiento ... quien descubrió al hombre, que presentaba multitud de heridas sangrantes por todo el cuerpo, alguna quemadura y marcas de posible estrangulamiento.

