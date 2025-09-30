Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hallan el cadáver de un funcionario municipal desaparecido en el maletero de un coche

La Guardia Civil localizó el cuerpo sin vida y con signos de violencia del hombre, de 54 años, cuya desaparición fue denunciada el pasado sábado

EP

Almería

Martes, 30 de septiembre 2025, 08:10

La Guardia Civil ha localizado en el maletero de un coche ubicado en el núcleo ejidense de San Agustín el cuerpo sin vida y con ... signos de violencia de un hombre de 54 años de Berja (Almería) cuya desaparición fue denunciada el pasado sábado por la tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  2. 2 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  3. 3 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  6. 6 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  7. 7

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición
  9. 9 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  10. 10 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hallan el cadáver de un funcionario municipal desaparecido en el maletero de un coche

Hallan el cadáver de un funcionario municipal desaparecido en el maletero de un coche