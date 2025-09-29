Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un fallecido en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga

El accidente ocurrió sobre las 12.30 horas en la carretera A-356, en el kilómetro 38

SUR

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:32

Una colisión frontal entre dos turismos se ha saldado con una persona fallecida este mediodía en Vélez-Málaga, según informa el 1-1-2, perteneciente ... a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  8. 8 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  9. 9

    Un Málaga blando permite la remontada en Burgos (2-1)
  10. 10 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un fallecido en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga

Un fallecido en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga