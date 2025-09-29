Un fallecido en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
El accidente ocurrió sobre las 12.30 horas en la carretera A-356, en el kilómetro 38
SUR
Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:32
Una colisión frontal entre dos turismos se ha saldado con una persona fallecida este mediodía en Vélez-Málaga, según informa el 1-1-2, perteneciente ... a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.
El teléfono 1-1-2 atendió a las 12:30 horas varios avisos que alertaba de un choque frontal entre dos turismos en la carretera A-356, en el kilómetro 38, en el término municipal de Vélez-Málaga.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Guardia Civil de Tráfico, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, a Mantenimiento de Carreteras y a Bomberos del Consorcio Provincial , que tuvieron que intervenir para rescatar a una persona que había quedado atrapada.
Los servicios sanitarios han confirmado que una persona, de la que no han trascendido más datos, ha fallecido en este siniestro.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.