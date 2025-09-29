Un fallecido en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga

Una colisión frontal entre dos turismos se ha saldado con una persona fallecida este mediodía en Vélez-Málaga, según informa el 1-1-2, perteneciente ... a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El teléfono 1-1-2 atendió a las 12:30 horas varios avisos que alertaba de un choque frontal entre dos turismos en la carretera A-356, en el kilómetro 38, en el término municipal de Vélez-Málaga.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Guardia Civil de Tráfico, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, a Mantenimiento de Carreteras y a Bomberos del Consorcio Provincial , que tuvieron que intervenir para rescatar a una persona que había quedado atrapada.

Los servicios sanitarios han confirmado que una persona, de la que no han trascendido más datos, ha fallecido en este siniestro.